Les Sciences en bas de chez toi – au Blosne et à la Pommeraie square des Grisons Rennes 24 juillet 2025

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : défis, expériences, jeux et petites constructions sur l’eau, l’architecture, le son, les couleurs … la science se pratique en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air proposés par les petits débrouillards dans différents quartiers rennais.

Défis, expériences, jeux et petites constructions vous attendent pour jouer avec les sciences sur le thème de l’eau, de l’architecture, du son, des couleurs …

Des ateliers sportifs et culturels sont également proposés par d’autres associations ce jour là, dans le cadre de l’évènement « Festival des Savoirs et des Arts ».

**Retrouvez-nous dans le quartier du Blosne et Pommeraie :**

– les 15, 22 et 29 juillet (Savary) pour des animations numériques « Le petitLab en plein-air »

– le 7 juillet (Halle multifonction), le 10 juillet (square Fernand Jacq), le 24 juillet (square des Grisons), les 30 juillet et 28 août (square de Sétubal)

**Retrouvez nous tout l’été :** Retrouvez bientôt notre programme estival (lien à venir).

square des Grisons 1 Sq. des Grisons, 35200 Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine