Les Sciences en bas de chez toi – Villejean Atelier des transitions Rennes 5 et 6 août Ille-et-Vilaine

entrée libre, gratuite

Ateliers pour toutes et tous : défis, expériences, jeux et petites constructions sur l’eau, l’architecture, le son, les couleurs … la science se pratique en s’amusant !

Les « Sciences en bas de chez toi », ce sont des ateliers en plein-air proposés par les petits débrouillards dans différents quartiers rennais. Nous nous associons ce jour là avec l’Atelier des Transitions.

Au programme ce jour là : **Engins extraordinaires**

Viens fabriquer des engins et systèmes de propulsion, pour déplacer un petit objet d’un point à un autre (Objets Roulants Non Identifiés, petites fusées). Laisse place à ton ingéniosité et à ta créativité !

**Retrouvez nous tout l’été :** Retrouvez bientôt notre programme estival

[https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/rennes-nos-actions-estivales-en-2025/](https://www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/events/rennes-nos-actions-estivales-en-2025/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-05T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-06T18:00:00.000+02:00

Atelier des transitions square de guyenne 35000 rennes Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine