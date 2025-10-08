Les scientifiques entre deux feux ! Académie du climat Paris

Les scientifiques entre deux feux ! Académie du climat Paris mercredi 8 octobre 2025.

Dans le double contexte actuel de remise en question des discours scientifiques dans le débat public et de la transformation socio-écologique de la recherche, plus ou moins en cours dans les laboratoires, l’Académie du Climat et les associations de scientifiques se mobilisent à l’occasion de la fête de la science 2025 pour rassembler les communautés professionnelles engagées sur ces sujets, réfléchir à des problématiques communes et construire des leviers d’action collectifs.

Ces événements sont organisés en partenariat avec la Physique autrement, Labo1point5, Scientifiques en rébellion, Sciences citoyennes, Greenletterclub, Ecopolien et Sciences critiques.

Mercredi 8 octobre – “ La vulgarisation au service de l’écologie ”

>>> COMMENT VULGARISER AUPR7S DES ENFANTS ? Initiatives, outils et enjeu

Table ronde – 14h-16h

Cet événement est destiné aux professionnel.les de la médiation scientifique auprès des publics jeunes : associations scientifiques, scientifiques, vulgarisateur.ices, enseignant.es.

Visite animée de l’exposition “ça chauffe chez les scientifiques” – 16h-17h

Plus d’infos et inscription



>>> Les sciences dans les médias

Table ronde – 17h-19h

Cet événement est destiné aux professionnel.les des médias (journalistes, créateur.ices de contenus) et aux scientifiques.

Table ronde participative avec les témoignages de Nabil Wakim, Stéphane Foucart et Léa Bello (Le Monde), Philippe Grandcolas (CNRS), Lucie Sarfaty (France Inter), Martin Hendel (Gustave Eiffel), Fabienne Delfour (ANVT), Expertises Climat, Greenletter Club et Café des sciences, autour de ces problématiques : Comment mieux collaborer entre scientifiques et journalistes ? Quels formats et quelles postures pour mieux vulgariser l’écologie dans un contexte de crise de la légitimité scientifique ? Comment éviter la manipulation des discours scientifiques par des intérêts privés ? »

Plus d’infos et inscription

Jeudi 16 octobre – » Transformations socio-écologiques de la recherche »

Ateliers rencontres – 16h-18h

Cet événement est destiné aux scientifiques (chercheur.ses, universitaires, post-doc, docteur.es sans poste, doctorant.es).

Ateliers coopératifs entre professionnels autours des problématiques de transformation des pratiques de recherches.

Du mercredi 8 au jeudi 16 octobre – EXPOSITION – CA CHAUFFE CHEZ LES SCIENTIFIQUES

De magnifiques illustrations grand format qui vous plongent dans un sujet brûlant d’actualité : les scientifiques doivent-ils changer leur pratique de la recherche à l’heure de la crise environnementale ?

Plus d’infos

À l’occasion de la Fête de la science, l’Académie du Climat organise ce temps de présentation d’activités de vulgarisation scientifique pour l’écologie et de réflexion entre scientifiques, associations, médiateur.ices et journalistes pour mieux collaborer ensemble.

Du mercredi 08 octobre 2025 au jeudi 16 octobre 2025 :

gratuit

Certains événements sont sur inscription

Public adultes.

Date(s) :

Académie du climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

