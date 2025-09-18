Les sculptures iconiques de Katharina Fritsch Le Centre Pompidou-Metz Metz

Les sculptures iconiques de Katharina Fritsch Le Centre Pompidou-Metz Metz jeudi 18 septembre 2025.

Les sculptures iconiques de Katharina Fritsch

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

La plasticienne Katharina Fritsch explore les frontières entre la réalité et la fiction en puisant ses sujets dans la conscience collective. Mystérieuses et envoûtantes, ses sculptures fantomatiques sont composées de personnages, d’objets et d’animaux symboliques issus de contes, de mythes et de légendes populaires.Inspirées d’images archétypales associées à la fois à l’enfance et aux phénomènes de la société contemporaine, ses œuvres sont moulées, coulées dans du polyester ou du plâtre, puis recouvertes d’une peinture mate qui absorbe la lumière. L’aspect lisse, coloré et lumineux confère à ces sculptures de taille humaine ou surdimensionnées une présence étrange. L’œuvre Sarg [Cercueil] présentée dans l’exposition « Dimanche sans fin », réalisée en 2016, qui s’inscrit dans un répertoire visuel populaire et funéraire, est le point de départ thématique de cette conférence qui abordera les questions du temps et de la narration dans l’œuvre de Katharina Fritsch.

.

Le Centre Pompidou-Metz 1, parvis des Droits-de-l’Homme CS 90490 Metz 57020 Moselle Grand Est

English :

Artist Katharina Fritsch explores the boundaries between reality and fiction, drawing her subjects from the collective consciousness. Inspired by archetypal images associated with both childhood and the phenomena of contemporary society, her works are molded, cast in polyester or plaster, then covered with a matte, light-absorbing paint. The smooth, colorful, luminous appearance gives these human-sized or oversized sculptures a strange presence. The work Sarg [Coffin] presented in the exhibition « Dimanche sans fin », created in 2016, which is part of a popular and funerary visual repertoire, is the thematic starting point for this talk, which will address questions of time and narrative in Katharina Fritsch’s work.

German :

Die bildende Künstlerin Katharina Fritsch erforscht die Grenzen zwischen Realität und Fiktion, indem sie ihre Themen aus dem kollektiven Bewusstsein schöpft. Ihre mysteriösen und fesselnden Geisterskulpturen bestehen aus symbolischen Figuren, Objekten und Tieren, die aus Märchen, Mythen und Legenden stammen.Inspiriert von archetypischen Bildern, die sowohl mit der Kindheit als auch mit Phänomenen der heutigen Gesellschaft in Verbindung gebracht werden, werden ihre Werke geformt, in Polyester oder Gips gegossen und dann mit einer matten, lichtabsorbierenden Farbe überzogen. Das glatte, farbige und leuchtende Aussehen verleiht diesen menschengroßen oder überdimensionalen Skulpturen eine seltsame Präsenz. Das in der Ausstellung « Dimanche sans fin » gezeigte Werk Sarg [Cercueil] aus dem Jahr 2016, das in einem populären visuellen Repertoire und Bestattungswesen angesiedelt ist, bildet den thematischen Ausgangspunkt dieses Vortrags, der sich mit Fragen der Zeit und der Erzählung im Werk von Katharina Fritsch befassen wird.

Italiano :

L’artista visiva Katharina Fritsch esplora i confini tra realtà e finzione, traendo i suoi soggetti dalla coscienza collettiva. Ispirate a immagini archetipiche associate sia all’infanzia sia ai fenomeni della società contemporanea, le sue opere sono modellate, colate in poliestere o gesso, quindi ricoperte da una vernice opaca che assorbe la luce. L’aspetto liscio, colorato e luminoso conferisce a queste sculture di dimensioni umane o sovradimensionate una strana presenza. L’opera Sarg [Coffin] presentata nella mostra Dimanche sans fin [Endless Sunday], realizzata nel 2016, che fa parte di un repertorio visivo popolare e funerario, è il punto di partenza tematico di questo intervento, che affronterà le questioni del tempo e della narrazione nel lavoro di Katharina Fritsch.

Espanol :

La artista visual Katharina Fritsch explora los límites entre realidad y ficción, extrayendo sus temas de la conciencia colectiva. Inspirándose en imágenes arquetípicas asociadas tanto a la infancia como a los fenómenos de la sociedad contemporánea, sus obras se moldean, se vierten en poliéster o yeso y luego se cubren con una pintura mate que absorbe la luz. Su aspecto liso, colorido y luminoso confiere a estas esculturas de tamaño humano o sobredimensionado una extraña presencia. La obra Sarg [Ataúd] presentada en la exposición Dimanche sans fin [Domingo sin fin], realizada en 2016, que forma parte de un repertorio visual popular y funerario, es el punto de partida temático de esta charla, que abordará las cuestiones del tiempo y la narrativa en la obra de Katharina Fritsch.

L’événement Les sculptures iconiques de Katharina Fritsch Metz a été mis à jour le 2025-09-14 par AGENCE INSPIRE METZ