Les sculptures musicales de la compagnie Philémoi Doue-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Les sculptures musicales de la compagnie Philémoi

Doue-la-Fontaine 3 Place Théophane Venard Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

Ces drôles de structures ont besoin de la main du visiteur pour devenir paysage sonore.

À la fois sculptures et instruments de musique, elles permettent à chacun, instantanément et quel que soit son âge, de jouer librement avec les sons et de créer ses propres paysages sonores le spectateur devient acteur et, comme un magicien, réveille les sculptures endormies…Un voyage atypique, ludique, sonore et visuel, au cours duquel chacun, quel que soit son âge, est invité à trouver l’enfant qui est en lui, à la rencontre de ces étranges silhouettes d’animaux et de personnages mystérieux, aux sons venus d’ailleurs.

PRECISIONS HORAIRES

Mercredi 15 octobre 2025 de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. .

Doue-la-Fontaine 3 Place Théophane Venard Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 06 12

English :

These strange structures need the visitor’s hand to become a soundscape.

German :

Diese seltsamen Strukturen brauchen die Hand des Besuchers, um zur Klanglandschaft zu werden.

Italiano :

Queste strane strutture hanno bisogno della mano del visitatore per diventare un paesaggio sonoro.

Espanol :

Estas extrañas estructuras necesitan la mano del visitante para convertirse en un paisaje sonoro.

