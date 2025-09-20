Les sculptures romanes de l’église Saint-Sauveur : signification perdue ? Église Saint-Sauveur Dinan

Les sculptures romanes de l’église Saint-Sauveur : signification perdue ? Samedi 20 septembre, 11h00 Église Saint-Sauveur Côtes d’Armor

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Plongez dans l’univers énigmatique des chapiteaux romans de l’église Saint-Sauveur de Dinan. Sculptures humaines, créatures fantastiques et motifs symboliques ornent ce lieu chargé d’histoire. Mais que signifiaient-ils vraiment au XIIe siècle ?

Cette visite vous invite à décrypter un langage sculpté dont une partie du sens semble aujourd’hui perdue.

Église Saint-Sauveur 14 Pl. Saint-Sauveur, 22100 Dinan, France Dinan 22100 Dinan Côtes d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-samedi-20-septembre »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

cl. service Conservation et Valorisation des Patrimoines – Ville de Dinan