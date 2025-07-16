Les sea girls Abbeville
Les sea girls Abbeville mercredi 21 janvier 2026.
Les sea girls
boulevard vauban Abbeville Somme
Tarif : 20 – 20 – 24 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-21 20:30:00
fin : 2026-01-21
Date(s) :
2026-01-21
Vingt ans de Music-Hall à serrer les fesses, gainer nos bras tendus, manger sainement, s’hydrater, danser sur des talons de dix centimètres, ne jamais abuser des soirées chablis-cacahouètes, sourire quand on à mal aux dents, au dos, aux genoux, à la tête… Être artiste de Music-hall, c’est être à la hauteur. Et être une Sea Girls ? C’est être une femme.
Pour ce nouveau spectacle, les rênes sont confiées à Pierre Guillois, avec sa folie et son art de raconter des histoires avec des corps libérés des contraintes sociales le glamour, l’artiste en représentation et aussi le travail, le stress, le bancal, le pas glamour, les ratages, la dérision… Sur la scène-coulisses, ça sera un sacré bordel des plumes, des talons, des collants, des tables jonchées de maquillage et de bric-à-brac. Une vraie soirée cabaret avec vue sur scène, en coulisse, côté cour et côté jardin.
boulevard vauban Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 20 26 80
English :
Twenty years of Music-Hall, clenching our buttocks, sheathing our outstretched arms, eating healthily, staying hydrated, dancing in four-inch heels, never overindulging in chablis-cacahouètes evenings, smiling when we have a toothache, a backache, a kneeache, a headache? To be a music-hall performer, you have to be up to the challenge. And to be a Sea Girl? It’s about being a woman.
For this new show, the reins are entrusted to Pierre Guillois, with his madness and his art of telling stories with bodies freed from social constraints: glamour, the artist in performance and also work, stress, the wobbly, the unglamorous, failures, derision… On the backstage, it’s going to be one hell of a mess: feathers, heels, tights, tables littered with make-up and bric-a-brac. A true cabaret evening with a view of the stage, backstage, courtyard and garden.
German :
Zwanzig Jahre Music-Hall, in denen wir unsere Hintern zusammenkneifen, unsere Arme ausstrecken, uns gesund ernähren, viel trinken, auf zehn Zentimeter hohen Absätzen tanzen, nie zu viel Chablis und Erdnüsse trinken, lächeln, wenn uns die Zähne, der Rücken, die Knie oder der Kopf weh tun? Eine Music-Hall-Künstlerin zu sein, bedeutet, auf der Höhe zu sein. Und ein Sea Girls zu sein? Das bedeutet, eine Frau zu sein.
Für diese neue Show hat Pierre Guillois die Zügel in die Hand genommen, mit seiner Verrücktheit und seiner Kunst, Geschichten mit Körpern zu erzählen, die von gesellschaftlichen Zwängen befreit sind: Glamour, Künstler bei Auftritten, aber auch Arbeit, Stress, Wackeliges, Unglamouröses, Misserfolge, Spott…. Auf der Bühne wird ein ziemliches Durcheinander herrschen: Federn, Absätze, Strumpfhosen, mit Schminke und Krimskrams übersäte Tische. Ein echter Kabarettabend mit Blick auf die Bühne, hinter die Kulissen, auf die Hofseite und auf die Gartenseite.
Italiano :
Vent’anni di music-hall, stringendo i glutei, inguainando le braccia, mangiando sano, mantenendosi idratati, ballando su tacchi da quattro pollici, non esagerando mai con le serate a base di chablis-cacahouètes, sorridendo quando ti fanno male i denti, ti fa male la schiena, ti fanno male le ginocchia, ti fa male la testa… Per essere un artista di music-hall, bisogna essere all’altezza della situazione. Ed essere una Sea Girl? Si tratta di essere una donna.
Per questo nuovo spettacolo, le redini sono affidate a Pierre Guillois, con la sua follia e la sua arte di raccontare storie con corpi liberati dalle costrizioni sociali: il glamour, l’artista in performance e anche il lavoro, lo stress, i traballanti, i non glamour, i fallimenti, le derisioni… Nel backstage ci sarà un gran disordine: piume, tacchi, collant, tavoli pieni di trucchi e di oggetti vari. Una vera serata di cabaret con vista sul palcoscenico, sul backstage, sul cortile e sul giardino.
Espanol :
veinte años de music-hall, apretando las nalgas, enfundando los brazos, comiendo sano, hidratándose, bailando con tacones de diez centímetros, sin excederse nunca en las veladas de chablis-cacahouètes, sonriendo cuando te duelen los dientes, la espalda, las rodillas, la cabeza… . Para ser artista de music-hall, hay que estar a la altura. ¿Y ser una Sea Girl? Se trata de ser mujer.
Para este nuevo espectáculo, las riendas se confían a Pierre Guillois, con su locura y su arte de contar historias con cuerpos liberados de las ataduras sociales: el glamour, el artista en espectáculo y también el trabajo, el estrés, lo tambaleante, lo poco glamuroso, los fracasos, las burlas… Entre bastidores, todo será un caos: plumas, tacones, medias, mesas llenas de maquillaje y cachivaches. Una auténtica velada de cabaret con vistas al escenario, los bastidores, el patio y el jardín.
L’événement Les sea girls Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME