LES SEA GIRLS – PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz Issy Les Moulineaux

LES SEA GIRLS Début : 2025-11-22 à 20:30. Tarif : – euros.

VIPARIS PCI PRÉSENTE : LES SEA GIRLS/ 2026 • 22 VA R I É T É Samedi 22 novembre 2025 Palais des Arts et des Congrès d’Issy Charles Aznavour Les Sea Girls – Dérapage – Vingt ans de Music-Hall à serrer les fesses, gainer nos bras tendus, manger sainement, s’hydrater, danser sur des talons de dix centimètres, sourire quand on à mal aux dents, au dos, aux genoux, à la tête… Être artiste de Music-hall, c’est être à la hauteur, ça ne rigole pas. C’est une silhouette, une image. Une image qui doit faire rêver. Et être une Sea Girls ? C’est être une femme. Autour de cinquante ans. C’est double peine ça, non ? Donc des femmes de cinquante ans, artistes de Music-Hall. Le boulot que ça demande ! La pression sur nos corps publics exposés ! Pour ce nouveau spectacle, nous confions les rênes à Pierre Guillois. C’est ce qu’il nous faut, le théâtre et le Music-Hall qui s’entrelacent et se narguent. On veut tout montrer : le glamour, l’artiste en représentation et aussi le travail, le stress, le bancal, le pas glamour, les ratages, la dérision… On montrera le show et on dévoilera les coulisses. Sur la scène-coulisses, ça sera un sacré bordel : des plumes, des talons, des collants, des tables jonchées de maquillage et de bric-à-brac. De la musique à fond avec trois musiciens multi-instrumentistes, des chansons inédites écrites sur mesure par Prunella Rivière, orchestrées par Fred Pallem. Placement 20h30

PALAIS DES CONGRES – Salle Berlioz 25 AVENUE VICTOR CRESSON 92130 Issy Les Moulineaux 92