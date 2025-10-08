Les séances bébés lecteurs Crèche de Poids de Fiole Crèche Poids-de-Fiole

Les séances bébés lecteurs Crèche de Poids de Fiole Crèche Poids-de-Fiole mercredi 8 octobre 2025.

Les séances bébés lecteurs Crèche de Poids de Fiole

Crèche Chemin de la Pérouse Poids-de-Fiole Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 09:30:00

fin : 2025-10-08

Date(s) :

2025-10-08

Bébés lecteurs à la crèche de Poids de Fiole le mercredi 8 octobre à 9h30. Pour les 0-3 ans, inscription obligatoire.

Sur inscription auprès du Relais Petite enfance. .

Crèche Chemin de la Pérouse Poids-de-Fiole 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr

English : Les séances bébés lecteurs Crèche de Poids de Fiole

German : Les séances bébés lecteurs Crèche de Poids de Fiole

Italiano :

Espanol :

L’événement Les séances bébés lecteurs Crèche de Poids de Fiole Poids-de-Fiole a été mis à jour le 2025-10-02 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE