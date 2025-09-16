Les séances bébés lecteurs Médiathèque Orgelet
Les séances bébés lecteurs Médiathèque Orgelet mardi 16 septembre 2025.
Les séances bébés lecteurs
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-16 09:45:00
fin : 2025-09-16
Date(s) :
2025-09-16
Séance bébés à la médiathèque le mardi 16 septembre à 9h45.
Sur inscription auprès du Relais Petite enfance, pour les 0/3 ans. .
Médiathèque 8B Grande Rue Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté rpe.orgelet@mutualite-39.fr
English : Les séances bébés lecteurs
German : Les séances bébés lecteurs
Italiano :
Espanol :
L’événement Les séances bébés lecteurs Orgelet a été mis à jour le 2025-09-04 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE