Les séances de ciné en plein air de l’Été Marseillais Marseille 8e Arrondissement

Du vendredi 8 au dimanche 10 août 2025 à partir de 21h.

Dimanche 17 août 2025 à partir de 21h.

Dimanche 24 août 2025 à partir de 21h.

Mardi 26 août 2025 à partir de 21h.

Jeudi 28 août 2025 à partir de 21h.

Dimanche 31 août 2025 à partir de 21h. Différents lieux exceptionnels dans Marseille Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Mardi 2025-08-08 21:00:00

fin : 2025-08-26

Date(s) :

2025-08-08 2025-08-17 2025-08-24 2025-08-26 2025-08-28 2025-08-31

Tout l’été, en famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter de séances de cinéma en plein air dans des lieux exceptionnels.

Les séances de ciné en plein air de l’Été Marseillais



Le 7e art étend sa toile sur la ville !



Tout l’été, en famille ou entre amis, les Marseillaises et les Marseillais pourront profiter de séances de cinéma en plein air dans des lieux exceptionnels.





Au programme en août



► Le 3 août à 21h30

En raison des vents forts prévus ce week-end, la séance de ciné plein-air programmée le 3/08 est annulée.



Parc du 26ème Centenaire Jean-Claude Gaudin (10e) Place de l’Espérance, 13010 Marseille

1ère partie

♦LA STATION

de Lisa Chapuisat

France 2025 20min VOF

2e Partie

♦ LA LA LAND

De Damien Chazelle

USA 2017 2h08 VF



► Le 8 août à 21h15

Château Borély 149, avenue Clot-Bey, 13008 Marseille

Le musée sera exceptionnellement ouvert jusqu’à 20h (avec visites commentées de l’exposition Infiniment bleu

♦ LE BLEU DU CAFTAN

de Maryam Touzani

Maroc, 2022, 2h02, VOSTFR

Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont bouleverser cet équilibre. Unis dans leur amour, chacun va aider l’autre à affronter ses peurs.



► Le 9 août à 21h

Château Borély 149, avenue Clot-Bey, 13008 Marseille

De 18h à 20h ouverture du Musée et visite des expositions en nocturne

♦ LA PLANÈTE SAUVAGE

De René Laloux [1973, 1h12 min]

Sur la planète Ygam, vivent des androïdes génats appelés les Draags. Ils élèvent de minuscules êtres humains qu’ils surnomment Oms. Mais un jour, l’Om de la jeune Tiwa se révèle plus intelligent et va déclencher une révolte…



► Le 10 août à 21h

Stade nautique Florence Arthaud 6, promenade George Pompidou, 13008 Marseille

Rendez-vous dès 16h pour profiter d’animations

♦ LE COMTE DE MONTE CRISTO

De Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière

France 2024 2h58 VOF

Victime d’un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.



► Le 17 août à 21h

Stade nautique Florence Arthaud 6, promenade George Pompidou, 13008 Marseille

Rendez-vous dès 16h pour profiter d’animations

♦ GOOD MORNING ENGLAND

De Richard Curtis

Grande-Bretagne, France, Allemagne 2009 2h15 VF

Carl vient de se faire renvoyer du lycée, et sa mère a décidé qu’il irait réfléchir à son avenir auprès de son parrain, Quentin. Il se trouve que celui-ci est le patron de Radio Rock, une radio pirate qui émet depuis un bateau en mer du Nord peuplé d’un équipage éclectique de DJ’s rock and roll. Un bateau. Huit DJ’s. Zéro limites. À leur tête se trouve le Comte, dieu des ondes en synergie totale avec la musique.



► Le 21 août à 21h

Musée d’arts Africains, Océaniens et Amérindiens 2, rue de la Charité, 13002 Marseille

De 19h à 21h ouverture du Musée et visite des expositions en nocturne

♦ LES 4 ÂMES DU COYOTE

De Áron Gauder

Hongrie, 2023, 1h43, VF

Des adolescents amérindiens s’opposent à un projet d’oléoduc placé juste en bas de la colline de leur territoire ancestral. Leur grand-père évoque l’ancien conte de leur Création, nous rappelant à tous que nous devons trouver notre place dans le grand cycle des créatures.



► Le 24 août à 21h

Stade nautique Florence Arthaud- 6, promenade George Pompidou, 13008 Marseille

Rendez-vous dès 16h pour profiter d’animations

♦ PONYO SUR LA FALAISE

D’Hayao Miyazaki

Japon 2008 1h41 VF

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke. Mais avant, elle répand l’élixir magique de Fujimoto dans l’océan qui va provoquer des vagues gigantesques et engloutir le village.



► Le 26 août à 21h

Centre de la Vieille Charité 2, rue de la Charité, 13002 Marseille

De 19h à 21h, visite des expositions en nocturne

♦ L’HOMME QUI A VENDU SA PEAU

De Kaouther Ben Hania

[Tunisie, France, Belgique, Suède, Allemagne, 2019, 1h48, VOSTFR]

Sam Ali, jeune syrien sensible et impulsif, fuit son pays pour le Liban afin d’échapper à la guerre. Pour se rendre en Europe et vivre avec l’amour de sa vie, il accepte de se faire tatouer le dos par l’artiste contemporain le plus sulfureux au monde. En transformant son corps en une prestigieuse œuvre d’art, Sam finira toutefois par découvrir que sa décision s’est faite au prix de sa liberté.



► Le 28 août à 21h

Musée d’Histoire de Marseille 2, rue Henri-Barbusse, 13001 Marseille

De 19h à 20h30 visite des expositions en nocturne

♦ CŒUR FIDÈLE

De Jean Epstein

France, 1923, 1h27, Muet Ciné concert

À Marseille, Marie a été abandonnée avant d’être recueillie par un couple de tenanciers de bar. Ses parents adoptifs lui mènent la vie dure, et la forcent à se fiancer avec Petit Paul, un malfrat qui se fraye un chemin vers la prospérité. Mais le cœur de Marie est déjà pris par Jean, un sympathique docker.

Une création musicale de Nicolas Cante, en collaboration avec Sam Karpienia dans le cadre de la trilogie cinématographique Marseille entre ville et port . Une coproduction Image de ville et La Mesón avec le soutien du Musée d’histoire de la Ville de Marseille et les Écrans du Sud. Séance en lien avec l’exposition « Marseille, 1900-1943. La mauvaise réputation » présentée au Mémorial des déportations, site associé au musée d’Histoire de Marseille.



► Le 31 août à 20h45

Parc de la Mirabelle Av. William Booth, 13012 Marseille

♦ TONI EN FAMILLE

De Nathan Ambrosioni

France 2023 1h36 VOF

Antonia, dite Toni, élève seule ses cinq enfants. Un job à plein temps. Elle chante aussi le soir, dans des bars, car il faut bien nourrir sa famille. Toni a du talent. Elle a enregistré un single qui a cartonné. Mais ça, c’était il y a 20 ans. Aujourd’hui ses deux aînés s’apprêtent à rejoindre l’université. Alors Toni s’interroge que fera-t-elle quand toute sa progéniture aura quitté le foyer ? A 43 ans, est-il encore temps de reprendre sa vie en main ? .

Différents lieux exceptionnels dans Marseille Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

All summer long, Marseillaises and their friends and families can enjoy open-air cinema in exceptional locations.

German :

Den ganzen Sommer über können die Marseillerinnen und Marseiller mit der Familie oder mit Freunden an außergewöhnlichen Orten Kinovorstellungen unter freiem Himmel genießen.

Italiano :

Per tutta l’estate, i marsigliesi, i loro amici e le loro famiglie possono godersi il cinema all’aperto in luoghi eccezionali.

Espanol :

Durante todo el verano, los marselleses, sus amigos y sus familias podrán disfrutar del cine al aire libre en lugares excepcionales.

