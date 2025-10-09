Les séances de modelage d’après modèle vivant par « Les Amis du Musée Camille Claudel » à Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine

L'atelier du Palais 2 rue des Capucins Nogent-sur-Seine

Début : 2025-10-09 13:30:00

fin : 2026-05-28 17:30:00

2025-10-09

Les Amis du Musée Camille Claudel vous proposent une nouveauté pour 2025-2026:

Six séances de modelage d’après modèle vivant animés par Julia LEVITINA

… sculpteur de renommée internationale, qui vous guidera au travail de l’argile, d’après modèle vivant dans l’esprit et la méthodologie de Camille Claudel et de ses contemporain.e.s, en partant du regard plein d’amour et de la main pleine de rigueur.

Jours: Les jeudis, de 13h30 à 17h30: 4heures

Dates: le 9 octobre et le 27 novembre 2025

Le 15 janvier et le 12 mars 2026

Le 9 avril et le 28 mai 2026.

Prix: 70 €* par trimestre (deux séances, minimum d’inscription)

L'Atelier du Palais, 2, rue des Capucins à Nogent-sur-Seine.

L'atelier du Palais 2 rue des Capucins Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33 6 63 90 72 81

