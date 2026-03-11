Les séances du jeudi Magescq

Les séances du jeudi

21 avenue de Maremne Magescq Landes

2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Ciné Pop’

Projection en cours à la médiathèque ! Au programme du cinéma tout en poésie !

Dès 10 ans avec Pop-corn offert ! .

21 avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine mediatheque@mairie-magescq.fr

Ciné Pop’

