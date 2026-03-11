Les séances du jeudi Magescq

21 avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-03-19
Ciné Pop’
Projection en cours à la médiathèque ! Au programme du cinéma tout en poésie !
Dès 10 ans avec Pop-corn offert !   .

21 avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@mairie-magescq.fr

