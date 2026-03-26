Les séances du Planétarium en avril Planétarium Peiresc Aix-en-Provence
Les séances du Planétarium en avril Planétarium Peiresc Aix-en-Provence jeudi 9 avril 2026.
Les séances du Planétarium en avril
Du 09/04 au 25/04/2026. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-09
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-09
Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants
Au programme
// Rubrique jeune public /
Jeudi 9 avril
Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.
Sur réservation www.aix-planetarium.fr
Samedi 11 avril
Mes premiers pas sur la Lune, dès 3 ans à 11h.
La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h.
Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.
Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Mardi 14 avril
Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 11h.
Les planètes géantes, de Jupiter à Neptune, dès 7 ans à 14h.
Les légendes du ciel, dès 5 ans à 15h.
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.
Mercredi 15 avril
Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 15h.
Les météorites, dès 4 ans à 16h.
Jeudi 16 avril
Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 11h.
La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h.
Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.
Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Vendredi 17 avril
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.
Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
Les étoiles, dès 4 ans à 15h.
La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Samedi 18 avril
Mes premières étoiles, dès 3 ans à 11h.
Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles, dès 7 ans à 14h.
Où vont les astronautes, dès 5 ans à 15h.
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.
Mardi 21 avril
Les planètes, dès 4 ans à 11h.
Sur les traces de la vie, dès 7 ans à 14h.
Les plus belles étoiles filantes, dès 5 ans à 15h.
Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Mercredi 22 avril
Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.
Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 15h.
Les météorites, dès 4 ans à 16h.
Jeudi 23 avril
Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.
Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 14h.
La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Vendredi 24 avril
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.
Les aurores boréales, dès 7 ans à 14h.
Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.
Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Samedi 25 avril
Mes premiers pas sur la Lune, dès 3 ans à 11h.
Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 15h.
Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16 .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
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English :
Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.
L’événement Les séances du Planétarium en avril Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence
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