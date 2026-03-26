Les séances du Planétarium en avril Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en avril

Du 09/04 au 25/04/2026. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-09

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public /



Jeudi 9 avril

Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.

Sur réservation www.aix-planetarium.fr



Samedi 11 avril

Mes premiers pas sur la Lune, dès 3 ans à 11h.

La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h.

Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.

Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Mardi 14 avril

Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 11h.

Les planètes géantes, de Jupiter à Neptune, dès 7 ans à 14h.

Les légendes du ciel, dès 5 ans à 15h.

Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 15 avril

Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.

Les robots de l’espace, dès 4 ans à 15h.

Les météorites, dès 4 ans à 16h.



Jeudi 16 avril

Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 11h.

La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h.

Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.

Les planètes, dès 4 ans à 16h.





Vendredi 17 avril

Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.

Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

Les étoiles, dès 4 ans à 15h.

La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Samedi 18 avril

Mes premières étoiles, dès 3 ans à 11h.

Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles, dès 7 ans à 14h.

Où vont les astronautes, dès 5 ans à 15h.

Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.



Mardi 21 avril

Les planètes, dès 4 ans à 11h.

Sur les traces de la vie, dès 7 ans à 14h.

Les plus belles étoiles filantes, dès 5 ans à 15h.

Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 22 avril

Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.

Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 15h.

Les météorites, dès 4 ans à 16h.



Jeudi 23 avril

Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.

Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 14h.

La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Vendredi 24 avril

Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.

Les aurores boréales, dès 7 ans à 14h.

Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.

Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Samedi 25 avril

Mes premiers pas sur la Lune, dès 3 ans à 11h.

Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

Les robots de l’espace, dès 4 ans à 15h.

Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16 .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

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English :

Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.

L’événement Les séances du Planétarium en avril Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence