Les séances du Planétarium en décembre Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en décembre

Du 06/12 au 31/12/2025 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-06

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public /



Le 6 décembre

● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h



Le 10 décembre

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h



Le 13 décembre

● Les planètes, dès 4 ans à 11h

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h



Le 20 décembre

● Les étoiles de Noël, dès 3 ans à 11h

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h



Le 30 décembre

● La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h



Le 31 décembre

● Le ciel du réveillon, dès 5 ans à 14h00.

● Les planètes en fêtes, dès 4 ans à 15h00 .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

English :

Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.

German :

Planetarium mit einer 8 m hohen Kuppel und 47 bequemen Sesseln! Sterne, Sternbilder, Weltraummissionen oder Planeten im Programm dieses Sommers finden Sie auf jeden Fall eine Sitzung nach Ihrem Geschmack.

Italiano :

Planetario con cupola di 8 metri e 47 comode poltrone! Che siate interessati a stelle, costellazioni, missioni spaziali o pianeti, nel programma di quest’estate ci sarà sicuramente una sessione adatta ai vostri gusti.

Espanol :

Planetario con cúpula de 8 m y 47 cómodos asientos Si le interesan las estrellas, las constelaciones, las misiones espaciales o los planetas, seguro que hay una sesión a su gusto en el programa de este verano.

L’événement Les séances du Planétarium en décembre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence