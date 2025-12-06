Les séances du Planétarium en décembre Planétarium Peiresc Aix-en-Provence
Du 06/12 au 31/12/2025 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-31
2025-12-06
Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants
Au programme
// Rubrique jeune public /
Le 6 décembre
● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h
Le 10 décembre
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h
Le 13 décembre
● Les planètes, dès 4 ans à 11h
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h
Le 20 décembre
● Les étoiles de Noël, dès 3 ans à 11h
● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h
● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h
Le 30 décembre
● La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h
Le 31 décembre
● Le ciel du réveillon, dès 5 ans à 14h00.
● Les planètes en fêtes, dès 4 ans à 15h00 .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
English :
Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.
German :
Planetarium mit einer 8 m hohen Kuppel und 47 bequemen Sesseln! Sterne, Sternbilder, Weltraummissionen oder Planeten im Programm dieses Sommers finden Sie auf jeden Fall eine Sitzung nach Ihrem Geschmack.
Italiano :
Planetario con cupola di 8 metri e 47 comode poltrone! Che siate interessati a stelle, costellazioni, missioni spaziali o pianeti, nel programma di quest’estate ci sarà sicuramente una sessione adatta ai vostri gusti.
Espanol :
Planetario con cúpula de 8 m y 47 cómodos asientos Si le interesan las estrellas, las constelaciones, las misiones espaciales o los planetas, seguro que hay una sesión a su gusto en el programa de este verano.
