Les séances du Planétarium en Février Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en Février
Du 07/02 au 26/02/2026 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-26
Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants
Au programme
// Rubrique jeune public /
Le 7 février
● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.
● Les astronautes, dès 4 ans à 16h.
Le 10 février
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h.
Le 11 février
● Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Le 12 février
● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.
Le 13 février
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Le 14 février
● Mes premières étoiles…, dès 3 ans à 11h.
● Atelier familles Météorite ou pas météorite ?, dès 8 ans à 14h.
● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Le 17 février
● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.
● Comètes et astéroïdes, dès 7 ans à 14h.
● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 15h.
● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h.
Le 18 février
● Planète Mars, l’exploration continue…, dès 7 ans à 14h.
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.
● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.
Le 19 février
● Atelier familles Chacun sa planète, dès 6 ans à 10h30.
● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
● Les météorites, dès 4 ans à 15h.
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Le 20 février
● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.
● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 15h.
● Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Le 21 février
● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.
● Sur les traces de la vie, dès 7 ans à 14h.
● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 15h.
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Le 24 février
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 11h.
● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h.
● Les astronautes, dès 4 ans à 15h.
● Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Le 25 février
● La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h.
● Les plus belles étoiles filantes, dès 5 ans à 15h.
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Le 26 février
● Mes premières étoiles…, dès 3 ans à 11h.
● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 15h.
● Les météorites, dès 4 ans à 16h. .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
English :
Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.
L’événement Les séances du Planétarium en Février Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence