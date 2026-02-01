Les séances du Planétarium en Février Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en Février

Du 07/02 au 26/02/2026 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-26

Date(s) :

2026-02-07

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public /



Le 7 février

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.

● Les astronautes, dès 4 ans à 16h.



Le 10 février

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h.



Le 11 février

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Le 12 février

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.



Le 13 février

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Le 14 février

● Mes premières étoiles…, dès 3 ans à 11h.

● Atelier familles Météorite ou pas météorite ?, dès 8 ans à 14h.

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Le 17 février

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.

● Comètes et astéroïdes, dès 7 ans à 14h.

● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 15h.

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h.



Le 18 février

● Planète Mars, l’exploration continue…, dès 7 ans à 14h.

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.



Le 19 février

● Atelier familles Chacun sa planète, dès 6 ans à 10h30.

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● Les météorites, dès 4 ans à 15h.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Le 20 février

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 15h.

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Le 21 février

● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.

● Sur les traces de la vie, dès 7 ans à 14h.

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 15h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Le 24 février

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 11h.

● La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h.

● Les astronautes, dès 4 ans à 15h.

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Le 25 février

● La Voie lactée & les galaxies, dès 7 ans à 14h.

● Les plus belles étoiles filantes, dès 5 ans à 15h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Le 26 février

● Mes premières étoiles…, dès 3 ans à 11h.

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 15h.

● Les météorites, dès 4 ans à 16h. .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.

L’événement Les séances du Planétarium en Février Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-29 par Office de Tourisme d’Aix en Provence