Les séances du Planétarium en janvier Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en janvier
Du 02/01 au 31/01/2026 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-01-02
fin : 2026-01-31
2026-01-02
Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation.Enfants
Au programme
// Rubrique jeune public /
Le 2 janvier
● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h.
● Le système solaire, dès 7 ans à 15h.
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Le 3 janvier
● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.
● Les aurores boréales, dès 7 ans à 14h.
● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.
Le 7 janvier
● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.
Le 10 janvier
● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.
● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 16h..
Le 14 janvier
● Les météorites, dès 4 ans à 16h.
Le 17 janvier
● Mes premières étoiles, dès 3 ans à 11h.
● Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles, dès 7 ans à 14h.
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Le 21 janvier
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h.
Le 24 janvier
● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h..
Le 28 janvier
● Les planètes, dès 5 ans à 16h.
Le 31 janvier
● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.
● Les planètes géantes de Jupiter à Neptune !, dès 7 ans à 14h.
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h. .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
English :
Planetarium equipped with an 8-meter dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions, or planets—you’re sure to find a show to suit your taste.
