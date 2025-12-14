Les séances du Planétarium en janvier Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en janvier

Du 02/01 au 31/01/2026 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-02

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-02

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public /



Le 2 janvier

● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h.

● Le système solaire, dès 7 ans à 15h.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Le 3 janvier

● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.

● Les aurores boréales, dès 7 ans à 14h.

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h.



Le 7 janvier

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 16h.



Le 10 janvier

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 11h.

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 16h..



Le 14 janvier

● Les météorites, dès 4 ans à 16h.



Le 17 janvier

● Mes premières étoiles, dès 3 ans à 11h.

● Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles, dès 7 ans à 14h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Le 21 janvier

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h.



Le 24 janvier

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h..



Le 28 janvier

● Les planètes, dès 5 ans à 16h.



Le 31 janvier

● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.

● Les planètes géantes de Jupiter à Neptune !, dès 7 ans à 14h.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h. .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

English :

Planetarium equipped with an 8-meter dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions, or planets—you’re sure to find a show to suit your taste.

