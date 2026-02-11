Les séances du Planétarium en Mars Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en Mars

Du 04/03 au 28/03/2026 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public /



Mercredi 4 mars

● Atelier familles Construction d’une constellation, dès 6 ans à 10h30.

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h.



Jeudi 5 mars

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Vendredi 6 mars

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Samedi 7 mars

● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 11h.

● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 11 mars

● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.



Samedi 14 mars

● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 11h.

● Les météorites, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 18 mars

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.

● Les planètes, dès 4 ans à 16h.



Samedi 21 mars

● Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles, dès 7 ans à 11h.

● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h.

● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.



Mercredi 25 mars

● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.

● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.

● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.



Samedi 28 mars

● Le Système solaire, dès 7 ans à 11h.

● Où vont les astronautes ? dès 5 ans à 15h.

● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h. .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

English :

Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.

