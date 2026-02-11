Les séances du Planétarium en Mars Planétarium Peiresc Aix-en-Provence
Du 04/03 au 28/03/2026 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Début : 2026-03-04
fin : 2026-03-28
2026-03-04
Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans la programmation de cet été.Enfants
Au programme
// Rubrique jeune public /
Mercredi 4 mars
● Atelier familles Construction d’une constellation, dès 6 ans à 10h30.
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.
● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h.
Jeudi 5 mars
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Vendredi 6 mars
● Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Samedi 7 mars
● Les robots de l’espace, dès 4 ans à 11h.
● Le Système solaire, dès 7 ans à 14h.
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Mercredi 11 mars
● Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h.
Samedi 14 mars
● Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 11h.
● Les météorites, dès 4 ans à 16h.
Mercredi 18 mars
● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.
● Les planètes, dès 4 ans à 16h.
Samedi 21 mars
● Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles, dès 7 ans à 11h.
● Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h.
● Les étoiles, dès 4 ans à 16h.
Mercredi 25 mars
● Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h.
● Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 15h.
● La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h.
Samedi 28 mars
● Le Système solaire, dès 7 ans à 11h.
● Où vont les astronautes ? dès 5 ans à 15h.
● Les merveilles du cosmos, dès 4 ans à 16h. .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
English :
Planetarium with an 8m dome and 47 comfortable seats! Stars, constellations, space missions or planets, you will find a session to your liking in this summer’s programme.
