Les séances du Planétarium en novembre Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Du 01/11 au 29/11/2025 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans cette programmation.Enfants

Au programme



// Rubrique jeune public /



● Le 1er novembre

Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h

Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 14h

Les météorites, dès 4 ans à 16h



● Le 5 novembre

Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h



● Le 8 novembre

La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h

Les planètes, dès 4 ans à 16h



● Le 12 novembre

Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h

Les étoiles, dès 4 ans à 16h



● Le 15 novembre

Mes premières étoiles, dès 3 ans à 11h

Les aurores boréales, dès 7 ans à 14h

La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h



● Le 19 novembre

Les plus belles étoiles filantes, dès 5 ans à 16h



● Le 22 novembre

Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h

Les planètes, dès 4 ans à 16h



● Le 26 novembre

Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h



● Le 29 novembre

Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h

Le Système solaire, dès 7 ans à 14h

Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

English :

Planetarium with 8m dome and 47 comfortable seats! Whether you’re interested in stars, constellations, space missions or planets, there’s sure to be a session to suit your taste.

German :

Planetarium mit einer 8 m hohen Kuppel und 47 bequemen Sesseln! Sterne, Sternbilder, Weltraummissionen oder Planeten in diesem Programm finden Sie auf jeden Fall eine Sitzung nach Ihrem Geschmack.

Italiano :

Planetario con cupola di 8 metri e 47 comode poltrone! Se siete interessati a stelle, costellazioni, missioni spaziali o pianeti, ci sarà sicuramente una sessione adatta a voi.

Espanol :

Planetario con una cúpula de 8 m y 47 cómodos asientos Tanto si te interesan las estrellas, las constelaciones, las misiones espaciales o los planetas, seguro que hay una sesión a tu medida.

L’événement Les séances du Planétarium en novembre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence