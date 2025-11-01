Les séances du Planétarium en novembre Planétarium Peiresc Aix-en-Provence
Du 01/11 au 29/11/2025 tous les jours. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-29
2025-11-01
Planétarium équipé d’une coupole de 8m et de 47 fauteuils grand confort ! Étoiles, constellations, missions spatiales ou planètes, vous trouverez de toute façon une séance à votre goût dans cette programmation.Enfants
Au programme
// Rubrique jeune public /
● Le 1er novembre
Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h
Découvrir le ciel et l’astronomie, dès 5 ans à 14h
Les météorites, dès 4 ans à 16h
● Le 5 novembre
Voyage vers l’infini, dès 5 ans à 16h
● Le 8 novembre
La Lune et les satellites, dès 7 ans à 14h
Les planètes, dès 4 ans à 16h
● Le 12 novembre
Les légendes du ciel, dès 5 ans à 14h
Les étoiles, dès 4 ans à 16h
● Le 15 novembre
Mes premières étoiles, dès 3 ans à 11h
Les aurores boréales, dès 7 ans à 14h
La Terre et le Soleil, dès 4 ans à 16h
● Le 19 novembre
Les plus belles étoiles filantes, dès 5 ans à 16h
● Le 22 novembre
Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h
Les planètes, dès 4 ans à 16h
● Le 26 novembre
Les robots de l’espace, dès 4 ans à 16h
● Le 29 novembre
Mes premières planètes, dès 3 ans à 11h
Le Système solaire, dès 7 ans à 14h
Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h .
Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr
English :
Planetarium with 8m dome and 47 comfortable seats! Whether you’re interested in stars, constellations, space missions or planets, there’s sure to be a session to suit your taste.
German :
Planetarium mit einer 8 m hohen Kuppel und 47 bequemen Sesseln! Sterne, Sternbilder, Weltraummissionen oder Planeten in diesem Programm finden Sie auf jeden Fall eine Sitzung nach Ihrem Geschmack.
Italiano :
Planetario con cupola di 8 metri e 47 comode poltrone! Se siete interessati a stelle, costellazioni, missioni spaziali o pianeti, ci sarà sicuramente una sessione adatta a voi.
Espanol :
Planetario con una cúpula de 8 m y 47 cómodos asientos Tanto si te interesan las estrellas, las constelaciones, las misiones espaciales o los planetas, seguro que hay una sesión a tu medida.
