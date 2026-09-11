Les séances du Planétarium en octobre Planétarium Peiresc Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Les séances du Planétarium en octobre

Du 03/10 au 31/10/2026 le mercredi et samedi de 11h à 16h. Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-10-31 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Sous la coupole du planétarium d’Aix-en-Provence, partez pour un voyage immersif au cœur de l’Univers. Tout au long de l’année. Des séances publiques adaptées à chaque âge et à chaque curiosité

Des premières découvertes pour les plus jeunes, des séances familiales pour explorer le ciel ensemble, ou encore des séances plus approfondies pour les passionnés. Des ateliers participatifs permettent également d’apprendre l’astronomie de manière ludique et interactive.



Rubrique jeune public :



Samedi 3 octobre

● SPÉCIAL Fête de la science / Séances gratuites ‘la cuisine des étoiles”, dès 5 ans à 13h30, 14h20, 15h10, 16h, 16h50. Sans réservation



Dimanche 4 octobre

● SPÉCIAL Fête de la science / Séances gratuites ‘la cuisine des étoiles”, dès 5 ans à 13h30, 14h20, 15h10, 16h, 16h50. Sans réservation



Mercredi 7 octobre

● Voyage vers l’infini , dès 5 ans à 15h.

● Mes premières étoiles , dès 3 ans à 16h30.



Samedi 17 octobre

● Mes premières planètes , dès 3 ans à 11h.

● Le Système solaire , dès 7 ans à 14h00.

● Les robots de l’espace , dès 4 ans à 16h.



Mardi 20 octobre

● Les planètes , dès 4 ans à 11h.

● La Voie lactée & les galaxies , dès 7 ans à 14h.

● Les météorites , dès 4 ans à 16h.



Mercredi 21 octobre

● Mes premières étoiles , dès 3 ans à 11h.

● Les plus belles étoiles filantes , dès 5 ans à 14h.

● Les étoiles , dès 4 ans à 16h.



Jeudi 22 octobre

● Découvrir le ciel et l’astronomie , dès 5 ans à 11h.

● Les robots de l’espace , dès 4 ans à 14h.

● Étoiles et constellations , dès 7 ans à 16h.



Vendredi 23 octobre

● Notre amie la Lune , dès 4 ans à 11h.

● Le Système solaire , dès 7 ans à 14h.

● La Terre et le Soleil , dès 5 ans à 16h.



Samedi 24 octobre

● Voyage vers l’infini , dès 5 ans à 11h.

● Sur les traces de la vie , dès 7 ans à 14h.

● Les étoiles , dès 4 ans à 16h.



Mardi 27 octobre

● Les météorites , dès 4 ans à 11h.

● Étoiles et constellations, dès 7 ans à 14h.

● Mes premières planètes , dès 3 ans à 16h30.



Mercredi 28 octobre

● Lumières sur le monde de la nuit , dès 7 ans à 11h.

● Voyage vers l’infini , dès 5 ans à 14h.

● Les étoiles , dès 4 ans à 16h.



Jeudi 29 octobre

● Les nébuleuses, naissances et mort des étoiles , dès 7 ans à 11h.

● Les planètes , dès 4 ans à 14h.

● La Terre et le Soleil , dès 5 ans à 16h.



Vendredi 30 octobre

● Les merveilles de l’univers , dès 4 ans à 11h.

● De Jupiter à Neptune : Les planètes géantes ! , dès 7 ans à 14h.

● Découvrir le ciel et l’astronomie , dès 5 ans à 16h.



Samedi 31 octobre

● SPÉCIALE HALLOWEEN, Mes premiers pas sur la Lune , dès 3 ans à 11h.

● SPÉCIALE HALLOWEEN, Les légendes du ciel , dès 5 ans à 14h.

● SPÉCIALE HALLOWEEN, Notre amie la Lune, dès 4 ans à 16h. .

Planétarium Peiresc 166 Avenue Jean Monnet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 20 43 66 contact@aix-planetarium.fr

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English :

Under the dome of the Aix-en-Provence planetarium, take an immersive journey into the heart of the Universe. All year round. Public sessions to suit all ages and interests

L’événement Les séances du Planétarium en octobre Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme d’Aix en Provence