Les séances POPUP d’avril au Forum des images Forum des images Paris

Jeu vidéo

À vos manettes : So British !

Mercredi 1er avril à 19h

Pour le 1er avril, quoi de mieux que de vous rendre en salle de cinéma pour célébrer l’humour anglais dans le jeu vidéo ?

Sur grand écran, rencontrez une oie bruyante, des peintures médiévales animées dignes des sketchs les plus déchaînés des Monty Python, un commercial minuscule se cognant dans tout ce qui bouge (et même ce qui ne bouge pas)… Manette en main ou sur vos sièges, vous n’êtes pas à l’abri de quelques poissons d’avril !

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Video Game Masters : La création de Deathloop

Mercredi 15 avril à 19h

Rencontre avec Dinga Bakaba, directeur créatif, et Sébastien Mitton, directeur artistique

Avec Deathloop, le studio lyonnais Arkane nous livre un décor fictif haut en couleur, inspiré par les codes esthétiques des années 60, bien que vus à travers les yeux de contemporain·es.

À l’occasion des Video Game Masters, Dinga Bakaba et Sébastien Mitton, directeurs créatif et artistique, reviennent sur la production atypique de ce jeu d’action-aventure, et documentent les intentions de design derrière sa signature visuelle.

Masterclass animée par Marine Macq, autrice et galeriste.

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Podcast « Torchon »

Jane Austen, icône de la littérature populaire

Mardi 8 avril à 19h

Adaptations, éditions collectors, clubs de lecture et événements costumés… Jane Austen fait toujours l’actualité, même aujourd’hui ! Pourquoi des livres qu’on pourrait résumer à « des personnages qui passent leur temps à prendre le thé les uns chez les autres » sont toujours aussi populaires ? Réponse dans cet épisode inédit en public.

Avec Léa Bory et Pierre Ramond du podcast Torchon, Victoire Bocquillon et Pascale Charpenet du podcast Adapte-moi si tu peux.

Séance gratuite. Réservation conseillée.

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Animation

Avant-première : Junk World

de Takahide Hori

Mercredi 22 avril à 19h

Le préquel tant attendu de Junk Head.

Dans un futur lointain, une équipe d’humain·es, clones et cyborgs explore un empire robotique souterrain, mais tombe dans une embuscade de cyborgs rebelles. Un voyage dans le temps et les dimensions plus de mille ans avant Junk Head.

Suivi à 21h15 de Junk Head.

Billet couplé : 10€ les 2 séances

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La Nuit du générique 2026

Mardi 14 avril à 19h30

L’événement qui met en lumière l’art du générique de films et de séries. Cette année, retrouvez une sélection de génériques de toutes les époques et nationalités sur le thème de l’horreur.

Au programme également, la remise du Prix Rosalie au meilleur générique français de l’année 2025.

Soirée organisée par l’association We Love Your Names

Gratuit. Réservation recommandée.

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Jeu vidéo, bande dessinée, animation… Les mercredis, autour de 19h, venez à la rencontre d’artistes qui vous font entrer dans les coulisses de leur œuvre et visiter les recoins de leur imaginaire.

Du mercredi 01 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

payant

7,50 € tarif plein

6 € tarif réduit

5,5 € pour les détenteur·rices des cartes UGC Illimité

5 € pour les moins de 14 ans

4 € avec la carte Forum Liberté et pour les accompagnant·es de la carte Forum Illimité

Étudiant·es TUMO Paris : gratuit, 4 € pour leurs accompagnant·es

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Forum des images Westfield Forum des Halles, 2 Rue du cinéma 75001 Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des HallesParis

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