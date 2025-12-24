Les séances scolaires

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-13

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-01-13 2026-01-14 2026-01-15 2026-01-16 2026-01-17 2026-01-18 2026-01-19 2026-01-20 2026-01-21 2026-01-22 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25 2026-01-26 2026-01-27 2026-01-28 2026-01-29 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

Dans le cadre de sa programmation annuelle, l’Espace L.S. Senghor accueille des spectacles spécialement dédiés au public scolaire, adaptés aux différents niveaux.

Cette année, 6 spectacles seront proposées en représentations scolaires:

CABARET LES ELLES Cirque du Docteur Paradi

Cirque et musique

Vendredi 26 Septembre 14h30

Durée: 1h30 Cycle 4

Jeux de Massacre Cie des 2 Apaches

Théâtre

Jeudi 13 et Vendredi 14 Novembre 2025 10h30 & 14h30

Durée: 1h30 Cycle 4

Ne m’attends pas Cie la Neige sur les Cils

Marionnettes

Mardi 13 Janvier 2026 9h15

Durée: 40 min Cycle 1

On Répète andromaque Cie du Poulpe

Théâtre

Mardi 13 Janvier 2026 10h20

Durée: 1h Cycle 3

A contre vent Cie 3 X Rien

Cirque

Vendredi 13 Février 14h30

Durée: 1h Cycle 2

Kréatures Cie le Chat Fou

Marionnettes

Mardi 05 Mai 2026 9h15 & 10h30

Durée: 35 min Cycle 1

Tarif scolaire: 5€/élève gratuit pour les accompagnateurs .

Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les séances scolaires Le May-sur-Èvre a été mis à jour le 2025-12-22 par Office de tourisme du Choletais