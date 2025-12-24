Les séances scolaires, Le May-sur-Èvre
Dans le cadre de sa programmation annuelle, l’Espace L.S. Senghor accueille des spectacles spécialement dédiés au public scolaire, adaptés aux différents niveaux.
Cette année, 6 spectacles seront proposées en représentations scolaires:
CABARET LES ELLES Cirque du Docteur Paradi
Cirque et musique
Vendredi 26 Septembre 14h30
Durée: 1h30 Cycle 4
Jeux de Massacre Cie des 2 Apaches
Théâtre
Jeudi 13 et Vendredi 14 Novembre 2025 10h30 & 14h30
Durée: 1h30 Cycle 4
Ne m’attends pas Cie la Neige sur les Cils
Marionnettes
Mardi 13 Janvier 2026 9h15
Durée: 40 min Cycle 1
On Répète andromaque Cie du Poulpe
Théâtre
Mardi 13 Janvier 2026 10h20
Durée: 1h Cycle 3
A contre vent Cie 3 X Rien
Cirque
Vendredi 13 Février 14h30
Durée: 1h Cycle 2
Kréatures Cie le Chat Fou
Marionnettes
Mardi 05 Mai 2026 9h15 & 10h30
Durée: 35 min Cycle 1
Tarif scolaire: 5€/élève gratuit pour les accompagnateurs .
Espace culturel Léopold Sédar Senghor Le May-sur-Èvre 49122 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 44 09 81 46 culture@lemaysurevre.com
