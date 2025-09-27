Les secondes Rencontres Géopoétiques Kenneth White PAYSAGE, JARDIN ET ARCHITECTURE Saline royale Arc-et-Senans

Venez participer aux 2ndes Rencontres Géopoétiques Kenneth White de l’Institut international de géopoétique et participez aux nombreuses conférences, tables rondes proposées durant les 2 jours et au concert du samedi soir! L’entrée comprend la visite libre des jardins, musée et expositions de la Saline royale.

Kenneth White a défini la géopoétique comme la théorie d’une textonique de la Terre.

Son caractère transdisciplinaire fait même d’elle une architectonique, au sens où les fins des sciences, des arts, de la philosophie sont les moyens de la géopoétique, qui a pour but de fonder un monde où le rapport entre l’homme et la nature connaîtrait une harmonie nouvelle.

Lors de ces Secondes Rencontres Géopoétiques Kenneth White, nous interrogerons les relations de voisinage, d’affinité et de continuité poétiques entre le paysage, le jardin, l’architecture, en pratiquant le nomadisme intellectuel de l’Occident à l’Orient.

Cela passera par un questionnement sur ce qu’est habiter un lieu, une maison, le langage ; sur la pertinence ou même l’existence de limites entre nature et culture lorsque l’on suit avec la géopoétique les lignes du monde ; sur le rapport individuel et collectif à tout cela.

De la peinture de paysage au jardin de lettré, de la figure de la cabane au Moustier des fous (les oiseaux) de White, nous explorerons les voies d’une pensée qui est et qui n’est pas nouvelle, et qui cherche à répondre, au-delà de toutes les urgences qui nous saisissent, au défi d’habiter poétiquement la Terre.

Votre programme

SAMEDI 27 septembre

– 10h00 Accueil (café)

– 10h30 Présentation des rencontres par Régis POULET

– 10h45: Arnaud VILLANI » L’atopie du topos, ou le génie du lieu

– 11h30: Lecture

– 14h00 Jean-Paul LOUBES L’architecture comme expérience du lieu et du monde

– 14h45: Lecture

– 15h45: Muriel DÉTRIE L’art des jardins chinois: une voie vers la géopoétique?

– 16h30: Lecture

– 18h00 Concert de Véronique PIRON à la flûte shakuhachi

DIMANCHE 28 septembre

– 10h00 Accueil (café)

– 10h30: Régis POULET Le Grand paysage de l’esprit de Kenneth White

– 11h15: Lecture

– 14h00: Gilles CLÉMENT Notre jardin la planète-, vu par les oiseaux

– 14h45 Lecture

– 15h15 Régis POULET De l’Académie des goélands au Moustier des fous

– 16h00: Lecture

– 16h30 Table ronde & conclusion

Lectures de textes de Kenneth WHITE par Élisabeth POULET

et Frédéric FAURE

Accès aux expositions, musée et jardins de la Saline royale lors des pauses et pendant les horaires d’ouverture du site.

Une exposition Mouvement/Itinérances géopoétiques se tiendra du 13 au 28 septembre à la Galerie des Arts en face de la Saline.

Yannick Barazer / Stéphane Bigeard / Dominique Rousseau

– retour d’0céanie / cartographies insulaires

– bibliophilie / livres et documents rares sur Kenneth White

– papiers / livres d’artistes manuscrits

GALERIE DU CARRÉ CLAUDE-NIC0LAS

ARC-ET-SENANS

DU 13 AU 28 SEPTEMBRE 2025

Du mardi au dimanche de 11h à 18h (en face de la Saline Royale) .

Saline royale D17 Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté secretariat@institut-geopoetique.org

