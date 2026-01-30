Les secrets antiques de Bû Bû

Les secrets antiques de Bû

Oubliez les selfies à Rome ! Sur la commune de Bû nous avons la chance d’avoir les vestiges d’un sanctuaire gallo-romain. Laissez-vous conter l’histoire de ce lieu inédit où spiritualité et vie quotidienne se mêlaient il y a plus de 2000 ans.

Intervenants Jean-Pierre Lesage et Michel Douard

Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)

RDV à 14h45 à la mairie de Bû, Place des Halles, 28410 Bû 5 .

Place des Halles Bû 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73 contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Forget selfies in Rome! In the commune of Bû, we are fortunate to have the remains of a Gallo-Roman sanctuary. Let us tell you the story of this unique place where spirituality and daily life were intertwined over 2000 years ago.

