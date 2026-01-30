Les secrets antiques de Bû Bû

Les secrets antiques de Bû

Les secrets antiques de Bû Bû samedi 27 juin 2026.

Les secrets antiques de Bû

Place des Halles Bû Eure-et-Loir

Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 15:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Oubliez les selfies à Rome ! Sur la commune de Bû nous avons la chance d’avoir les vestiges d’un sanctuaire gallo-romain. Laissez-vous conter l’histoire de ce lieu inédit où spiritualité et vie quotidienne se mêlaient il y a plus de 2000 ans.
Intervenants Jean-Pierre Lesage et Michel Douard
Tarif 5€/pers. (gratuit de 12 ans)
RDV à 14h45 à la mairie de Bû, Place des Halles, 28410 Bû 5  .

Place des Halles Bû 28410 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 46 01 73  contact-ot@dreux-agglomeration.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Forget selfies in Rome! In the commune of Bû, we are fortunate to have the remains of a Gallo-Roman sanctuary. Let us tell you the story of this unique place where spirituality and daily life were intertwined over 2000 years ago.

L’événement Les secrets antiques de Bû Bû a été mis à jour le 2026-02-02 par OT AGGLO DU PAYS DE DREUX