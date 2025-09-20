Les secrets architecturaux des Puces de Saint-Ouen Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP Saint-Ouen-sur-Seine

Les secrets architecturaux des Puces de Saint-Ouen Point d’information touristique Puces de Saint-Ouen – Agence POP Saint-Ouen-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Réservation obligatoire (nombre de places limitées).

Durée : environ 2h.

Si vous ne pouvez plus participer à cette visite, merci d’en informer l’Agence POP, par téléphone au 01 55 870 870 ou par mail à infos@pop-plainecommune.com

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Découvrez ou redécouvrez l’histoire insolite des Puces de Saint-Ouen et les contrastes architecturaux de ce cabinet de curiosités géant à l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2025 !

Avec 1 100 antiquaires et brocanteurs réunis, les Puces, ce n’est pas un, mais douze marchés, avec une concentration d’antiquaires et de chineurs qui a très tôt attiré des bars et des restaurants capables de créer une atmosphère conviviale appréciée des Parisiens comme des touristes. Avec, là encore, une grande diversité de propositions.

En lisière du marché, une cinquantaine d’antiquaires et de galeries se sont installés ainsi que des hôtels aux concepts originaux. La Ville a aussi acquis un bâtiment loué à l’université Paris-Dauphine, qui accueille depuis la rentrée 2019 une centaine d’étudiants en résidence.

Le quartier des Puces de Saint-Ouen constitue donc un dédale où se côtoient des bâtiments extrêmement différents, au niveau de leur échelle ou de leur matérialité ; c’est sans doute pour cette raison que le charme opère et que les touristes affluent…

Anciennement Office de Tourisme de Plaine Commune Grand Paris

