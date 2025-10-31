Les secrets de ces mystérieuses chauve-souris Jardin Manuel de Falla Anglet

Les secrets de ces mystérieuses chauve-souris

Jardin Manuel de Falla 45 avenue Jean Léon Laporte Anglet Pyrénées-Atlantiques

Venez-en savoir plus sur les différentes chauves-souris du monde et de chez nous !

Quels sont leurs modes de vie ? Pourquoi sont-elles menacées ? Quel rôle avons-nous à jouer pour les aider ?

A la nuit tombée, vous partirez en balade au milieu des ruelles, non pas pour demander des bonbons… mais pour essayer d’écouter leurs cris notre bat box permettra de détecter ces sons normalement inaudibles à l’oreille.

Atelier animé par l’association Bio Divers Cité.

Tout public dès 6 ans. .

