Les secrets de chocolatier La Mélusine Châtellerault

Les secrets de chocolatier

La Mélusine 97 rue Bourbon Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

Date(s) :

2026-04-08

Enivrez-vous de la douce odeur du chocolat raffiné. Alexandre Burgault, maître chocolatier et artisan pâtissier, vous accueillera dans son atelier de la Mélusine afin de vous transmettre quelques uns de ses secrets. Grêlons de la Vienne, pavés Bourbon, crottes de biques, vous saurez tout sur ces notes chocolatées proposées par cette institution de la rue Bourbon.

Une surprise gourmande vous sera proposée ! .

La Mélusine 97 rue Bourbon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

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English : Les secrets de chocolatier

L’événement Les secrets de chocolatier Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne