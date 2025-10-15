Les Secrets de Citran Enfants Avensan

30 Citran Avensan Gironde

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-28

2025-10-15 2025-10-21 2025-10-28

Parents ou grands-parents accompagnés d’enfants, vous allez enfin pouvoir visiter un Château viticole en famille ! Alice a conçu pour vous un parcours où toutes les générations seront enchantées de vivre des aventures dans cette magnifique propriété. Nourrissage des paons, notre logo grandeur nature, missions au chai, l’atelier de fabrication de nos vins, traversée du grand parc et énigmes historiques au château des activités variées menées tambour battant par Alice dans le cadre de rêve qu’est Château Citran, le pays des paons !

Sans oublier pour clôturer la dégustation de nos vins pour les grands et de jus de raisin pour les enfants. .

