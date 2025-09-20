Les secrets de fabrication du nougat d’antan Lille

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, La Nougaterie ouvre ses portes pour vous faire découvrir les secrets de fabrication du nougat traditionnel.

Plongez dans l’univers sucré de la confiserie grâce à une visite guidée riche en découvertes. Vous commencerez par une projection vidéo retraçant l’histoire du nougat et les étapes de sa fabrication. Vous poursuivrez avec la découverte du musée des machines de confiserie, où d’authentiques équipements anciens vous feront voyager dans le temps.

La visite commentée se poursuivra avec le laboratoire de fabrication, je vous en dévoilerai ses secrets, révélant les gestes, les ingrédients et le savoir-faire.

Pour conclure cette immersion gourmande, une dégustation vous sera proposée, afin de savourer les délicieuses créations maison.

Une expérience à ne pas manquer pour les petits et les grands gourmands !

3 rue Necker – Lille 59800 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

On the occasion of the European Heritage Days, La Nougaterie opens its doors for you to discover the secrets of traditional nougat making.

Immerse yourself in the sweet world of confectionery with a guided tour full of discoveries. You’ll start with a video showing the history of nougat and the steps involved in its manufacture. You’ll then discover the confectionery machinery museum, where authentic antique equipment will take you back in time.

The tour continues with a visit to the nougat-making laboratory, where I’ll reveal the secrets of the process, the ingredients and the know-how.

To conclude this gourmet immersion, a tasting session will be offered, to savor the delicious home-made creations.

An experience not to be missed by gourmets young and old!

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die Nougaterie ihre Türen, um Sie in die Geheimnisse der traditionellen Nougatherstellung einzuführen.

Tauchen Sie bei einer geführten Tour mit vielen Entdeckungen in die süße Welt der Nougatfabrik ein. Sie beginnen mit einer Videoprojektion, in der die Geschichte des Nougats und die Etappen seiner Herstellung dargestellt werden. Anschließend besuchen Sie das Museum für Süßwarenmaschinen, wo authentische alte Geräte Sie auf eine Reise in die Vergangenheit mitnehmen.

Die Führung geht weiter zum Herstellungslabor, wo ich Ihnen die Geheimnisse der Herstellung, der Zutaten und des Know-hows offenbaren werde.

Zum Abschluss dieser Gourmet-Tauchreise können Sie bei einer Verkostung die köstlichen hausgemachten Kreationen probieren.

Ein Erlebnis, das Sie sich nicht entgehen lassen sollten, für kleine und große Feinschmecker!

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, La Nougaterie apre le sue porte per mostrarvi i segreti della lavorazione tradizionale del torrone.

Immergetevi nel dolce mondo della pasticceria con una visita guidata ricca di scoperte. Inizierete con un video che illustra la storia del torrone e le fasi della sua lavorazione. Il tour prosegue con la visita al museo dei macchinari per la produzione di dolciumi, dove autentiche attrezzature d’epoca vi riporteranno indietro nel tempo.

Il tour prosegue con la visita al laboratorio di produzione, dove vi svelerò i segreti del processo, degli ingredienti e del know-how.

Per concludere questa esperienza gastronomica, vi verrà offerta una degustazione delle deliziose creazioni fatte in casa.

Un’esperienza da non perdere per i buongustai grandi e piccini!

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, La Nougaterie le abre sus puertas para que descubra los secretos de la fabricación tradicional del turrón.

Sumérjase en el dulce mundo de la confitería con una visita guiada llena de descubrimientos. Empezará con un vídeo que le mostrará la historia del turrón y las etapas de su fabricación. El recorrido continúa con una visita al museo de maquinaria de confitería, donde auténticos equipos antiguos le harán retroceder en el tiempo.

El recorrido continúa con una visita al laboratorio de producción, donde le revelaré los secretos del proceso, los ingredientes y el saber hacer.

Como colofón a esta experiencia gastronómica, se le ofrecerá una degustación para que pruebe las deliciosas creaciones artesanales.

Una experiencia que no deben perderse los gourmets jóvenes y mayores

