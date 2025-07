LES SECRETS DE LA CATHEDRALE Saint-Bertrand-de-Comminges

CATHEDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

14 août 2025 11:00:00

6 septembre 2025 12:30:00

2025-08-14 2025-09-06 2025-09-20

Plongez dans les coulisses secrètes de la cathédrale en poussant les portes habituellement closes de l’orgue et du jubé.

A la tribune de l’orgue Renaissance, laissez-vous envoûter par le talent d’Elisabeth Amalric , l’organiste titulaire, qui vous dévoilera les secrets de son instrument majestueux. Puis depuis le sommet du jubé, admirez une vue imprenable sur la nef.

Durée 1h30 à partir de 8 ans Déconseillé aux personnes sujettes au vertige. 12 .

CATHEDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 91 reserv.cathestbertrand@wanadoo.fr

English :

Dive behind the scenes of the cathedral by pushing open the usually closed doors of the organ and rood screen.

German :

Tauchen Sie ein in die geheimen Kulissen der Kathedrale, indem Sie die normalerweise verschlossenen Türen der Orgel und des Lettners aufstoßen.

Italiano :

Immergetevi dietro le quinte della cattedrale aprendo le porte solitamente chiuse dell’organo e del paravento.

Espanol :

Sumérjase entre las bambalinas de la catedral abriendo de par en par las puertas habitualmente cerradas del órgano y la reja.

