LES SECRETS DE LA CATHÉDRALE

CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Plongez dans les coulisses secrètes de la cathédrale en poussant les portes habituellement closes de l’orgue et du jubé.

A la tribune de l’orgue Renaissance, laissez-vous envoûter par le talent d’Elisabeth Amalric , l’organiste titulaire, qui vous dévoilera les secrets de son instrument majestueux. Puis depuis le sommet du jubé, admirez une vue imprenable sur la nef.

Durée 1h30 à partir de 8 ans Déconseillé aux personnes sujettes au vertige. .

CATHÉDRALE SAINTE MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 04 91 reserv.cathestbertrand@wanadoo.fr

English :

Dive behind the scenes of the cathedral by pushing open the usually closed doors of the organ and rood screen.

