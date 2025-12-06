Les secrets de la champignonnière de Scorbé Les champis clairvalois Scorbé-Clairvaux
Les secrets de la champignonnière de Scorbé Les champis clairvalois Scorbé-Clairvaux samedi 6 décembre 2025.
Les secrets de la champignonnière de Scorbé
Les champis clairvalois 9 RUE DE LA TOUR Scorbé-Clairvaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Au coeur de Scorbé-Clairvaux, la champignonnière Les Champis Clairvalois vous ouvre ses portes pour une visite pleine de surprises, entre tradition, nature et passion.
Pendant la période des fêtes, laissez-vous guider de cave en cave dans une ambiance hivernale et chaleureuse. Découvrez les secrets de culture des champignons bruns de Paris, pleurotes et shiitakés, ainsi qu’une gamme de champignons transformés prêts à savourer ou à offrir ! .
Les champis clairvalois 9 RUE DE LA TOUR Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr
English : Les secrets de la champignonnière de Scorbé
German : Les secrets de la champignonnière de Scorbé
Italiano :
Espanol : Les secrets de la champignonnière de Scorbé
L’événement Les secrets de la champignonnière de Scorbé Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne