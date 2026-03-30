Les secrets de la champignonnière Champignonnière Champis Clairvalois Scorbé-Clairvaux

Les secrets de la champignonnière

Champignonnière Champis Clairvalois 9 bis rue de la Tour Scorbé-Clairvaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Au cœur de Scorbé-Clairvaux, la champignonnière Les Champis Clairvalois vous ouvre ses portes pour une visite pleine de surprises, entre tradition, nature et passion. Laissez-vous guider de cave en cave dans une ambiance chaleureuse. Découvrez les secrets de culture des champignons bruns de Paris, pleurotes et shiitakés, ainsi qu’une gamme de champignons transformés prêts à savourer ?

A partir de 8 ans

Réservation obligatoire sur tourisme-chatelleraut.fr .

Champignonnière Champis Clairvalois 9 bis rue de la Tour Scorbé-Clairvaux 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Les secrets de la champignonnière

L’événement Les secrets de la champignonnière Scorbé-Clairvaux a été mis à jour le 2026-03-28 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne