Les secrets de la chocolaterie La Mélusine Châtellerault

mercredi 29 octobre 2025

La Mélusine 97 rue Bourbon Châtellerault Vienne

Enivrez vous de la douce odeur du chocolat raffiné. Alexandre Burgault, maître chocolatier et artisan pâtissier, vous accueillera dans son atelier de la Mélusine afin de vous transmettre quelques uns de ses secrets. Grêlons de la Vienne, pavés Bourbon, crottes de biques, vous saurez tout de ces bouchées chocolatées proposées par cette institution de la rue Bourbon. Vous en gouterez même quelques unes! .

La Mélusine 97 rue Bourbon Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 21 05 47 contact@tourisme-chatellerault.fr

