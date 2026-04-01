Les secrets de la forêt de Saint-Preuil rue de l’église Saint-Preuil
Les secrets de la forêt de Saint-Preuil rue de l’église Saint-Preuil mercredi 22 avril 2026.
Saint-Preuil
Les secrets de la forêt de Saint-Preuil
rue de l’église Eglise Saint Projet Saint-Preuil Charente
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 14:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Partez à la découverte de la forêt de Saint-Preuil en famille au fil d’une balade guidée mêlant patrimoine, nature et réalité virtuelle !
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rue de l’église Eglise Saint Projet Saint-Preuil 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
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English : Les secrets de la forêt de Saint-Preuil
Take the whole family on a guided walk through the Saint-Preuil forest, combining history, nature and virtual reality!
L’événement Les secrets de la forêt de Saint-Preuil Saint-Preuil a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Cognac