Les secrets de la forêt de Saint-Preuil rue de l’église Saint-Preuil

Saint-Preuil

Les secrets de la forêt de Saint-Preuil

rue de l’église Eglise Saint Projet Saint-Preuil Charente

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 14:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Partez à la découverte de la forêt de Saint-Preuil en famille au fil d’une balade guidée mêlant patrimoine, nature et réalité virtuelle !

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rue de l’église Eglise Saint Projet Saint-Preuil 16130 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65

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English : Les secrets de la forêt de Saint-Preuil

Take the whole family on a guided walk through the Saint-Preuil forest, combining history, nature and virtual reality!

L’événement Les secrets de la forêt de Saint-Preuil Saint-Preuil a été mis à jour le 2026-04-08 par Destination Cognac