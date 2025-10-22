Les secrets de la forêt le long de la RD 138 Morbecque

Les secrets de la forêt le long de la RD 138 Morbecque mercredi 22 octobre 2025.

Les secrets de la forêt

le long de la RD 138 Parking du bois des Huits Rues Morbecque Nord

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

En automne, la forêt devient un véritable terrain de chasse aux secrets ! Les arbres sont dénudés, mais regarde bien, des petits animaux se cachent dans les buissons et sous les feuilles. Lors de la balade, ouvre bien les yeux peut-être verras tu une trace de chevreuil ? Ou peut-être verras tu la cachette de la chauve-souris ? Qui sait ! Viens découvrir les créatures cachées, et vivre une aventure magique en pleine nature !

le long de la RD 138 Parking du bois des Huits Rues Morbecque 59190 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

In autumn, the forest becomes a veritable hunting ground for secrets! The trees are bare, but look closely: little animals are hiding in the bushes and under the leaves. Keep your eyes peeled as you stroll: perhaps you’ll spot a deer track? Or perhaps a bat’s hiding place? You never know! Come and discover the hidden creatures, and experience a magical adventure in the heart of nature!

German :

Im Herbst wird der Wald zum geheimnisvollen Jagdgebiet! Die Bäume sind kahl, aber schau genau hin, denn in den Büschen und unter den Blättern verstecken sich kleine Tiere. Halte bei deinem Spaziergang die Augen offen: Vielleicht entdeckst du die Spur eines Rehs? Oder siehst du vielleicht das Versteck einer Fledermaus? Wer weiß! Komm und entdecke die versteckten Kreaturen und erlebe ein magisches Abenteuer in der Natur!

Italiano :

In autunno, la foresta diventa una vera e propria riserva di caccia ai segreti! Gli alberi sono spogli, ma guardate bene: gli animaletti si nascondono tra i cespugli e sotto le foglie. Quando fate una passeggiata, tenete gli occhi aperti: forse scorgerete una traccia di cervo? O forse vedrete il nascondiglio di un pipistrello? Non si sa mai! Venite a scoprire le creature nascoste e vivete una magica avventura nel cuore della natura!

Espanol :

En otoño, el bosque se convierte en un auténtico coto de caza de secretos Los árboles están desnudos, pero fíjese bien: entre los arbustos y bajo las hojas se esconden animalillos. Cuando salgas a pasear, mantén los ojos bien abiertos: ¿quizá descubras una huella de ciervo? ¿O tal vez veas el escondite de un murciélago? Nunca se sabe Ven a descubrir las criaturas ocultas y disfruta de una aventura mágica en plena naturaleza

L’événement Les secrets de la forêt Morbecque a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme