Les secrets de la Méduse Spectacle Festival Avignon Off 2025 Salle des Concerts Le Mans

Les secrets de la Méduse Spectacle Festival Avignon Off 2025

Salle des Concerts 52 rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 22:00:00

Date(s) :

2025-11-14

LES SECRETS DE LA MEDUSE de Geoffroy Callènes Nombreux sont ceux qui connaissent le chef-d’œuvre de Théodore Géricault Le Radeau de la Méduse mais combien sont-ils à être au fait de la succession d’évènements tragiques qui conduisirent à ce terrible naufrage ? Combien sont-ils à avoir pu éclairer la

LES SECRETS DE LA MEDUSE

Geoffroy Callènes

Réservations 06 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

Nombreux sont ceux qui connaissent le chef-d’œuvre de Théodore Géricault Le Radeau de la Méduse mais combien sont-ils à être au fait de la succession d’évènements tragiques qui conduisirent à ce terrible naufrage ?

Combien sont-ils à avoir pu éclairer la lanterne du peintre ?

Pierre-Laurent Coste est l’un d’eux, et pour cause, puisqu’il en est un des survivants. Et il a beaucoup de révélations à faire…

Finesse de mise en scène et intensité de performance de Geoffrey Callènes Télérama

Un tour de force, un voyage en mer, un naufrage. Une sacré dose de talent Le Parisien

Le seul en scène était un vrai défi, et la vivacité du comédien emporte l’adhésion Ouest France

Geoffrey Callènes est hypnotique, hallucinant Reg’arts

Une performance. Chapeau l’artiste ! Le Figaro .

Salle des Concerts 52 rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 6 10 53 38 40 acthalia@hotmail.fr

English :

LES SECRETS DE LA MEDUSE by Geoffroy Callènes Many people are familiar with Théodore Géricault?s masterpiece Le Radeau de la Méduse, but how many are aware of the succession of tragic events that led to this terrible shipwreck? How many have been able to shed light on the

German :

DIE GEHEIMNISSE DER MEDUSA von Geoffroy Callènes Viele kennen das Meisterwerk von Théodore Géricault Das Floß der Medusa, aber wie viele kennen die tragischen Ereignisse, die zu diesem schrecklichen Schiffbruch führten? Wie viele von ihnen waren in der Lage, die

Italiano :

LES SECRETS DE LA MEDUSE di Geoffroy Callènes Molti conoscono il capolavoro di Théodore Géricault La zattera della Medusa, ma quanti sono a conoscenza della serie di tragici eventi che portarono a questo terribile naufragio? Quanti sono stati in grado di fare luce sul

Espanol :

LES SECRETS DE LA MEDUSE de Geoffroy Callènes Mucha gente conoce la obra maestra de Théodore Géricault La balsa de la Medusa, pero ¿cuántos son conscientes de la serie de trágicos acontecimientos que condujeron a este terrible naufragio? ¿Cuántos han sido capaces de arrojar luz sobre la

L’événement Les secrets de la Méduse Spectacle Festival Avignon Off 2025 Le Mans a été mis à jour le 2025-10-13 par CDT72