Les secrets de la Méduse Troyes

Les secrets de la Méduse Troyes jeudi 18 décembre 2025.

Les secrets de la Méduse

Théâtre Le Quai Troyes Aube

Tarif : 25 – 25 – 26 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:30:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Nombreux sont ceux qui connaissent le chef d’œuvre de Théodore Géricault Le radeau de la Méduse , mais combien sont-ils à être au fait de la succession d’évènements tragiques qui conduisirent à ce terrible naufrage ? Combien sont-ils à avoir pu éclairer la lanterne du peintre ?



Pierre-Laurent Coste est l’un d’eux, et pour cause, puisqu’il en est un des survivants. Et il a beaucoup de révélations à faire…

C’est avec une aisance phénoménale que Geoffrey Callènes nous fait revivre le drame de ce célèbre naufrage en se glissant avec brio dans la peau d’une dizaine de personnages. Nous assistons à une remarquable performance d’acteur qui nous tient en haleine de bout en bout dans ce drame qui fit 160 morts. Performance et émotion saluées par la presse !



Un récit superbement raconté et mis en scène. Magnifique !



Extraits de presse

>> OUEST France L’interprétation de Geoffrey Callènes, qui vit avec fougue et emportement les moments qu’il a contribué à mettre en mots, est saisissante !

>> LE PARISIEN Un tour de force, un voyage en mer, un naufrage. Devant ce tableau d’horreur si bien peint, si vibrant, on reste essoufflé. Une sacrée dose de talent !

>> TELERAMA : Finesse de mise en scène et intensité de performance de Geoffrey Callènes

Réservation du 01-06-2025 au 04-09-2025 réservé aux adhérents saison 2025-2026 ; A partir du 04-09-2025 tout public .

Théâtre Le Quai Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 12 93 59 51 contact@theatrelequai.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Les secrets de la Méduse Troyes a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Troyes la Champagne