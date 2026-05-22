Les secrets de la Méduse : une soirée théâtre autour du chef-d’œuvre de Géricault Musée national de la Marine Paris
Les secrets de la Méduse : une soirée théâtre autour du chef-d’œuvre de Géricault Musée national de la Marine Paris vendredi 5 juin 2026.
Dans le cadre de cette exposition, le musée propose une soirée théâtre exceptionnelle autour du célèbre Radeau de la Méduse de Théodore Géricault
En écho à l’esquisse présentée dans le parcours de l’exposition, Les secrets de la Méduse invite les spectateurs à plonger dans le processus créatif du peintre à travers un spectacle seul en scène intense et immersif porté par Geoffrey Callènes.
Tout le monde connaît le tableau… mais peu connaissent réellement l’histoire qui se cache derrière cette œuvre monumentale !
Inspirée du naufrage de la frégate Méduse en 1816, la pièce suit un Géricault fiévreux et obsédé par son sujet, enfermé dans son atelier pendant des semaines afin de donner vie à cette tragédie humaine devenue l’un des tableaux les plus célèbres de l’histoire de l’art.
Entre création artistique, survie, espoir, cruauté humaine et désespoir, le spectacle mêle faits historiques et personnages fictifs pour raconter la quête de vérité d’un artiste habité par son œuvre ✨
Le spectacle est écrit par Geoffrey Callènes et Antoine Guiraud, également metteur en scène, et produit par le Théâtre du Ranelagh.
Le billet musée donne accès aux collections permanentes et aux expositions temporaires pendant un an ️
Du 13 mai au 2 août 2026, le Musée national de la Marine présente l’exposition « La Marine et les peintres. Quatre siècles d’art et de pouvoir ». À l’occasion des 400 ans de la Marine, l’exposition explore la manière dont les artistes ont représenté la mer, les ports, les navires et les marins du XVIIe au XXe siècle.
Le jeudi 04 juin 2026
de 21h00 à 22h30
payant
Spectacle seul : 32 € (plein tarif) / 28 € (réduit)
Spectacle + billet d’entrée au musée : 45 € (plein tarif) / 38 € (réduit)
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T00:00:00+02:00
fin : 2026-06-05T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-04T21:00:00+02:00_2026-06-04T22:30:00+02:00
Musée national de la Marine 17 place du Trocadéro et du 11 Novembre 75116 Auditorium Eric TabarlyParis
https://www.musee-marine.fr/nos-musees/paris/expositions-et-evenements/les-evenements/theatre-les-secrets-de-la-meduse.html
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