Les secrets de la Pichotte Moussac
11 Rue de la Cordeau Moussac Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-04-24
Découvrez une brasserie artisanale portée par l’engagement et l’expérience de Mickaël. Immersion dans les secrets de fabrication et dégustation conviviale à l’issue de la visite.
L’alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération.
Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.
Dégustation réservée aux plus de 18 ans.
Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .
11 Rue de la Cordeau Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com
