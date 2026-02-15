Les secrets de la Pichotte Moussac

Les secrets de la Pichotte

11 Rue de la Cordeau Moussac Vienne

2026-04-24

2026-04-24

2026-04-24

Découvrez une brasserie artisanale portée par l’engagement et l’expérience de Mickaël. Immersion dans les secrets de fabrication et dégustation conviviale à l’issue de la visite.

L’alcool est dangereux pour la santé . A consommer avec modération.

Visite adaptée pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Dégustation réservée aux plus de 18 ans.

Visite non adaptée aux personnes à mobilité réduite. .

11 Rue de la Cordeau Moussac 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 11 96 accueil@sudviennepoitou.com

