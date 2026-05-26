Bretx

LES SECRETS DE LA RUCHE

Bretx Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Au plus près de la nature !

Poussez les portes de la Miellerie du Camp de la Houn, pour une immersion fascinante, au cœur du monde des abeilles.

Découvrez le fonctionnement d’une ruche en activité et le rôle essentiel de chaque acteur de la colonie reine, ouvrières et butineuses, véritables architectes d’un équilibre naturel remarquable.

Au fil de la visite, cet apiculteur passionné vous dévoile son savoir-faire, les étapes de la production du miel et l’importance des abeilles pour la biodiversité.

Observez de près les ruches, comprenez les interactions entre abeilles et végétaux, et laissez-vous surprendre par l’organisation millimétrée de cet univers vivant.

L’expérience se termine par une dégustation gourmande de miels aux saveurs variées, pour éveiller vos sens et prolonger ce moment de découverte.

Une sortie pédagogique, conviviale et accessible à tous, idéale pour mieux comprendre et respecter ces précieuses alliées de la nature.

Deux créneaux de 2 heures chacun 10h-12h et 16h-18h.

Tarifs Plus de 12 ans 10€, moins de 12 ans 7,50€. Nombre de places limité. 10 .

Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 82 93 85 tourisme@hautstolosans.fr

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English :

Close to nature!

Push open the doors of the Miellerie du Camp de la Houn, for a fascinating immersion into the world of bees.

L’événement LES SECRETS DE LA RUCHE Bretx a été mis à jour le 2026-05-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE