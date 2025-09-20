Les secrets de la Serinette : Conférence musicale Maison de la Magie Robert-Houdin Blois

Les secrets de la Serinette : Conférence musicale Samedi 20 septembre, 10h00 Maison de la Magie Robert-Houdin

Comment les oiseaux chanteurs sont devenus des machines à chanter,

Petite histoire de la serinette et des instruments mécaniques.

Connaissez-vous l’histoire d’Andersen le Rossignol et l’Empereur de Chine ?

Andersen y raconte comment l’empereur de Chine, fasciné par le chant mélodieux du rossignol qui est dans son jardin, finit par lui préférer un oiseau mécanique clinquant, cadeau de son voisin l’Empereur du Japon.

Voilà une histoire des plus intéressantes sur notre manière de concevoir le chant de l’oiseau – et par la même la musique : préfère-t-on se laisser emmener et surprendre avec un plaisir sans cesse renouvelé ou au contraire savoir déjà où l’on va ?

L’oiseau, maître incontesté des plus beaux chants, est au cœur de ce débat car c’est au XVIIIe siècle, grande époque de progrès dans l’horlogerie et dans la fabrication des automates que l’on va créer des machines pour leur apprendre à « chanter », pour leur préférer, finalement, des oiseaux mécaniques automates.

En ces temps de débat sur l’IA, voici une question qui interpelle sur le rôle de l’humain et celui de la machine dans la musique.

Une conférence musicale de l’ensemble La Rêveuse

Florence Bolton & Benjamin Perrot

