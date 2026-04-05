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Les secrets de La Templerie, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Les secrets de La Templerie, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Les secrets de La Templerie 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : Entrez à La Templerie !
Visite guidée d’un domaine d’exception
Poussez exceptionnellement les portes de cette magnifique propriété privée. Laissez-vous conter l’histoire de cette bâtisse remarquable du XVIIIe siècle au cours d’une promenade guidée à travers son superbe parc paysager, véritable écrin de verdure en cœur de ville.
Au programme : Présentation historique de la demeure et visite du parc.
• ️ Accès libre et gratuit.
Samedi 15h et 16h et Dimanche de 11h à 12h et de 15h à 16h.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : Entrez à La Templerie !

©MINISTERE CULTURE

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