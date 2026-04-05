Les secrets de La Templerie, LA FLECHE, La Flèche
samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche
Informations pratiques
Les secrets de La Templerie 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : Entrez à La Templerie !
Visite guidée d’un domaine d’exception
Poussez exceptionnellement les portes de cette magnifique propriété privée. Laissez-vous conter l’histoire de cette bâtisse remarquable du XVIIIe siècle au cours d’une promenade guidée à travers son superbe parc paysager, véritable écrin de verdure en cœur de ville.
Au programme : Présentation historique de la demeure et visite du parc.
• ️ Accès libre et gratuit.
Samedi 15h et 16h et Dimanche de 11h à 12h et de 15h à 16h.
LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE : Entrez à La Templerie !
©MINISTERE CULTURE
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