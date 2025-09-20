Les secrets de l’architecture médiévale à Domeyrat Château de Domeyrat Domeyrat

Les secrets de l’architecture médiévale à Domeyrat Château de Domeyrat Domeyrat samedi 20 septembre 2025.

Les secrets de l’architecture médiévale à Domeyrat 20 et 21 septembre Château de Domeyrat Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La visite permet de découvrir l’architecture du château de Domeyrat tel qu’il se présente aujourd’hui : un édifice du XVe siècle, reconstruit vers 1430, dont les élévations sont encore intactes mais dont les aménagements intérieurs ont disparu.

Les visiteurs sont invités à lire les volumes, les percements, les traces de l’ancien escalier en vis, les tours encore debout et les espaces vides, pour comprendre comment le bâtiment était conçu à l’origine, et ce qu’il reste possible de restaurer ou de valoriser aujourd’hui.

L’événement sera aussi l’occasion de présenter le projet de l’association Domeyrat Réinventé ! : mise en valeur architecturale, priorités de restauration, interventions en cours (étanchéité, consolidation du mur Est, escalier), réflexion sur les matériaux et les savoir-faire à mobiliser, et insertion du château dans une lecture contemporaine du patrimoine bâti rural.

Cette approche, à la fois patrimoniale et projetée vers l’avenir, donne à voir un château « en devenir », où l’architecture médiévale devient le support d’une dynamique collective et culturelle.

Château de Domeyrat Château de Domeyrat 43230 Domeyrat Domeyrat 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0602436975 http://chateaudomeyrat.fr/ Le château de Domeyrat est une propriété du Département de la Haute-Loire, il est géré, animé et entretenu par l’association domeyrat Réinventé ! Le château a signé un bail emphytéotique de 50 ans.

Elle pour vocation la réhabilitation du site son entretien et faire des travaux de consolidation et de restauration.

Le château date de la fin du XIe début XIIe siècle. Il est construit par les Papaboeuf. Il fut remanié au XIVe siècle par l’évêque de Clermont Martin Couge de Champeigne. Il deviendra la maison des Langheac, Sénéchaux d’Auvergne et de la maison des Larochefoucauld.

Ces derniers en feront une résidence d’exception notamment en y apportant des peintures magnifiques.

Il sera démantelé et pillé à la révolution.

Il reste un monument phare de la Haute-Loire par son état de conservation et ses peintures notamment.

Ouvert au public depuis 3 ans grâce à l’association Domeyrat Réinventé, qui propose des visites guidées. parking à 500 mètres du château. chemin plat pour l’accès. Il y a des marches dans le site.

La visite permet de découvrir l’architecture du château de Domeyrat tel qu’il se présente aujourd’hui : un édifice du XVe siècle, reconstruit vers 1430, dont les élévations sont encore intactes mais…

© 2025 Association Domeyrat Réinventé !