Les secrets de l’Atlantide Place Saint-Germain Auxerre
samedi 24 octobre 2026 · Place Saint-Germain · Auxerre
Informations pratiques
Auxerre
Les secrets de l’Atlantide
Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 17:00:00
Date(s) :
2026-10-24 2026-10-25
Passionnés depuis toujours pas cette cité mystérieuse aux mille secrets, vous avez enfin réussi à pénétrer dans une salle pleine de magie… Serez-vous assez rapide pour percer les secrets de l’Atlantide avant que celle-ci ne soit engloutie pour toujours ?
Un escape game conçu par Cartes sur table. .
Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Les secrets de l’Atlantide
L’événement Les secrets de l’Atlantide Auxerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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