Informations pratiques

Auxerre

Les secrets de l’Atlantide

Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 17:00:00

Date(s) :

2026-10-24 2026-10-25

Passionnés depuis toujours pas cette cité mystérieuse aux mille secrets, vous avez enfin réussi à pénétrer dans une salle pleine de magie… Serez-vous assez rapide pour percer les secrets de l’Atlantide avant que celle-ci ne soit engloutie pour toujours ?

Un escape game conçu par Cartes sur table. .

Place Saint-Germain Abbaye Saint Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Les secrets de l’Atlantide

L’événement Les secrets de l’Atlantide Auxerre a été mis à jour le 2026-09-10 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)