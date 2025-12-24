Les secrets de Montignac

Le bourg Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Nos villages sont nés grâce à un abri préhistorique, au cœur d’un oppidum gallo-romain, à l’ombre d’un château-fort, d’autres sous la bénédiction d’une abbaye, à la croisée de chemins… Ou s’appellent des “Bastides”.

Découvrez Montignac-Lascaux et ses richesses médiévales ! Réservez ! (dès 6 ans)

Nos villes & villages sont nés grâce à un abri préhistorique, au cœur d’un oppidum gallo-romain, à l’ombre d’un château-fort, d’autres sous la bénédiction d’une abbaye ou alors, à la croisée de chemins… Ou encore s’appellent des “Bastides”…

Tout d’abord, chaque ruelle est un trait d’identité de ce cœur de village, souvent millénaire… Tranquilles, nos bourgs ont toujours une porte ouverte pour vous faire partager des moments aussi gourmands que lumineux !

Venez explorer Montignac-Lascaux et découvrir ses richesses médiévales. Pensez à vous inscrire !(à partir de 6ans) .

Le bourg Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 74 77 35 perigordnoirdemarie@6894332.brevasend.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les secrets de Montignac

Our villages were born from a prehistoric shelter, in the heart of a Gallo-Roman oppidum, in the shadow of a fortified castle, others under the blessing of an abbey, at a crossroads? Some are called ?Bastides?

Discover Montignac-Lascaux and its medieval treasures! Book now! (from 6 years)

L’événement Les secrets de Montignac Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2025-12-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère