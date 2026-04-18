Les secrets de Montmartre – visite guidée

Suivez le guide, pour une visite en compagnie d’autres revenants qui hantent la butte, illustres ou inconnus. Revivez la tragédie des moulins de Montmartre, la folie de ses artistes (Van Gogh, Nerval…), ou encore l’invasion de la Place du Tertre.

Beaucoup d’autres surprises vous attendent. Vous serez émus de saluer le spectre de Dalida, de découvrir les pouvoirs magiques d’une fontaine miraculeuse, d’écouter Marcel Aymé vous rappeler que les esprits passent à travers les murs. Après une halte devant le cabaret des assassins, vous terminerez cette visite non loin d’une maison hantée, habitée par de célèbres personnages et où aurait sévi le fantôme malveillant d’une servante froidement assassinée…

Culture et frissons au rendez-vous.

Montmartre. Le Mont de Mars qui ne va pas tarder à devenir le mont des martyrs. Celui où Saint Denis, décapité, et qui, dans une représentation digne d’un film de Tim Burton, tiendrait dans les mains sa tête coupée…

Le dimanche 17 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 01 mai 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 17h00

Le vendredi 08 mai 2026

de 15h00 à 17h00

payant

18€/pers

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T17:00:00+02:00;2026-05-01T15:00:00+02:00_2026-05-01T17:00:00+02:00;2026-05-08T15:00:00+02:00_2026-05-08T17:00:00+02:00;2026-05-17T15:00:00+02:00_2026-05-17T17:00:00+02:00



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