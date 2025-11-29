Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt

Les secrets de Noël

Dans le village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-11-29

L’association Allemans Animations et Culture présente Les secrets de Noël en partenariat avec les habitants du village, la communauté franco-britannique, le Grenier du Dropt et la municipalité. ! Chaque soir de l’Avent, venez découvrir une nouvelle fenêtre illuminée, à l’image d’un calendrier de l’Avent vivant. Les samedis de décembre, l’ouverture de la fenêtre sera agrémentée d’un mini-concert. Vin chaud et marrons grillés vous seront aussi proposés. Le dernier samedi, un grand concert animera l’église Saint-Eutrope pour fêter tous ensemble ces belles fêtes de Noël. .

Dans le village Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 25 89 71 lacordaires@gmail.com

English : Les secrets de Noël

The association Allemans Animations et Culture presents The Secrets of Christmas! Each evening of Advent, come and discover a new illuminated window, like a living Advent calendar. On Saturdays, there will be a mini-concert, and a big show will close this event!

German : Les secrets de Noël

Der Verein Allemans Animations et Culture präsentiert Les secrets de Noël (Die Geheimnisse von Weihnachten)! Entdecken Sie jeden Abend im Advent ein neues beleuchtetes Fenster, das einem lebendigen Adventskalender nachempfunden ist. Die Samstage werden mit Mini-Konzerten geschmückt, eine große Show bildet den Abschluss dieser Veranstaltung!

Italiano :

L’associazione Allemans Animations et Culture presenta I segreti del Natale! Ogni sera dell’Avvento, venite a scoprire una nuova finestra illuminata, proprio come un calendario dell’Avvento vivente. Il sabato ci sarà un mini-concerto e un grande spettacolo che chiuderà l’evento!

Espanol : Les secrets de Noël

La asociación Allemans Animations et Culture presenta ¡Los secretos de la Navidad! Cada noche de Adviento, venga a descubrir una nueva ventana iluminada, como un calendario de Adviento viviente. Los sábados habrá un miniconcierto, y un gran espectáculo cerrará este evento

