Informations pratiques

Allemans-du-Dropt

Les secrets de Noël

Dans le village Allemans-du-Dropt Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01 18:00:00

fin : 2026-12-23

Date(s) :

2026-12-01

L’association Allemans Animations et Culture présente Les secrets de Noël ! Chaque soir de l’Avent, venez découvrir une nouvelle fenêtre illuminée, à l’image d’un calendrier de l’Avent vivant. Le concert de la chorale clôturera cette manifestation !

L’association Allemans Animations et Culture présente Les secrets de Noël en partenariat avec les habitants du village, la communauté franco-britannique, le Grenier du Dropt et la municipalité ! Chaque soir de l’Avent, venez découvrir une nouvelle fenêtre illuminée, à l’image d’un calendrier de l’Avent vivant. Vin chaud et marrons grillés vous seront aussi proposés. Le dernier jour, un concert de la chorale animera l’église Saint-Eutrope pour fêter tous ensemble ces belles fêtes de Noël. .

Dans le village Allemans-du-Dropt 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine si.allemans@orange.fr

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English : Les secrets de Noël

The association Allemans Animations et Culture presents The Secrets of Christmas! Each evening of Advent, come and discover a new illuminated window, like a living Advent calendar. On Saturdays, there will be a mini-concert, and a big show will close this event!

L’événement Les secrets de Noël Allemans-du-Dropt a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Lauzun