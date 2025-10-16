« Les secrets de notre microbiote intestinal » Auditorium de la bibliothèque Usine électrique Pôle culturel d’Allauch 164 Avenue du Général de Gaulle Allauch

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance sont des conférences scientifiques accessibles à tous. Organisées par la ville d’Allauch, en collaboration avec Marc Bartoli. Conférences adaptées pour le grand public et les enfants à partir de 8 ans.

Cette conférence, présentée par Thierry Giardina Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et qui travaille à l’Institut des Sciences Moléculaires (ISM2) d’Aix-Marseille Université.

Depuis plus de 20 ans, l’intérêt pour le microbiote intestinal croît en raison de son rôle clé dans la physiologie générale de l’organisme et la protection contre les pathogènes. Sa composition évolue tout au long de la vie, influençant la santé chez les sujets sains tandis que son déséquilibre est lié à des pathologies comme l’obésité.

L’utilisation massive des antibiotiques a entraîné l’apparition de souches multi-résistantes qui posent problème. Mais la transplantation fécale émerge comme une thérapie prometteuse. .

English :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance are scientific conferences open to all. Organized by the town of Allauch, in collaboration with Marc Bartoli. Conferences adapted for the general public and children aged 8 and over.

German :

Die Rendez-vous des sentiers de la connaissance sind wissenschaftliche Vorträge, die für alle zugänglich sind. Sie werden von der Stadt Allauch in Zusammenarbeit mit Marc Bartoli organisiert. Die Vorträge sind für die breite Öffentlichkeit und für Kinder ab 8 Jahren geeignet.

Italiano :

I rendez-vous des sentiers de la connaissance sono conferenze scientifiche aperte a tutti. Organizzate dalla città di Allauch, in collaborazione con Marc Bartoli. Queste conferenze sono adatte al grande pubblico e ai bambini a partire dagli 8 anni.

Espanol :

Les rendez-vous des sentiers de la connaissance son conferencias científicas abiertas a todos. Organizadas por la ciudad de Allauch, en colaboración con Marc Bartoli. Estas conferencias están dirigidas al público en general y a los niños a partir de 8 años.

